«Εντός 2-3 ημερών θα διοριστεί ο αντιπρόεδρος του νοσοκομείου Λάρισας», τόνισε σε τηλεφωνική του παρέμβαση ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, στον ΣΚΑΪ.

Αφορμή αποτέλεσε η καταγγελία που μετέφερε ο βουλευτής Λάρισας Βασίλης Κόκκαλης, σύμφωνα με την οποία γυναίκα στο συγκεκριμένο νοσοκομείο αναμένει χειρουργείο επί 2,5 μήνες.

Ο υπουργός Υγείας, υποστήριξε ότι η καθυστέρηση αυτή δεν συνδέεται με την αγορά αναλώσιμων καθώς ακόμα και αν δεν υπάρχει καθόλου διοικητικό συμβούλιο, ο διοικητής υπογράφει την παραγγελία και όταν συγκροτηθεί το σώμα κάνει έλεγχο των σχετικών πράξεων», και πρόσθεσε πως «θα εκδοθεί ανακοίνωση και από το νοσοκομείο. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο νοσοκομείο Λάρισας.

Κληθείς ο υπουργός να απαντήσει στην καταγγελία ότι δεν γίνονται εγχειρήσεις γιατί δεν υπάρχουν αναλώσιμα και ο διοικητής δεν υπογράφει για την παραγγελία τους, είπε ότι «αυτό θα διερευνηθεί».

