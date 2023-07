Π. Μαρινάκης: 177 πυρκαγιές τα τελευταία τρία 24ωρα - Διερευνώνται συγκεκριμένες καταγγελίες για την πρόκλησή τους Ελλάδα 13:21, 27.07.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Στη χώρα μας, από τις 17 Ιουλίου, 74 Πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος