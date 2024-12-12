Φλωρίδης: Οι 5 νομοθετικές προτεραιότητες του 2025

«Προσανατολισμός των πολιτικών μας είναι η Δικαιοσύνη να αποδίδεται σε γρηγορότερο χρόνο και με καλύτερη ποιότητα» τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, κατά τη συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2025 στην Ολομέλεια.

Ο κ. Φλωρίδης αναφορικά με τις πολιτικές προτεραιότητες του 2025 του Υπουργείου Δικαιοσύνης ανέφερε ότι είναι:

-Το αμέσως επόμενο τρίμηνο ή τετράμηνο να έρθει στην Βουλή για ψήφιση η αναμόρφωση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που θα οδηγήσει την έκδοση τελεσίδικων αποφάσεων μέσα σε 630 ημέρες αντί για 1.500 ημέρες που είναι σήμερα. Ο Κώδικας αυτός, είπε ο υπουργός, «θα επιτρέψει στους Έλληνες δικαστές να ασχοληθούν με την ουσία των υποθέσεων και όχι με τις νομοθετημένες δικαστικές υπεκφυγές».

- Ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου για την πάταξη της ενδοοικογενειακή βίας. Τον επόμενο μήνα θα κατατεθούν στην Βουλή συμπληρωματικές διατάξεις για την ενίσχυση της προστασίας θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Θα είμαστε είπε ο υπουργός «η πρώτη χώρα στην Ευρώπη, που θα ενσωματώσουμε τη νέα Οδηγία που δημοσιεύτηκε τον περασμένο Μάιο για την πάταξη της ενδοοικογενειακής βίας».

-Το επόμενο διάστημα θα διευρυνθεί η μεταφορά η δικαστικής ύλης στους δικηγόρους για πράξεις όπως είναι η έκδοση διαταγών πληρωμών, την έκδοση διαταγών μίσθιου και την σύνταξη των ιδρυτικών εγγράφων για τη σύσταση Κεφαλαιουχικών Εταιρειών.

-Στον σχεδιασμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το 2025 είπε είναι η κατάθεση στην Βουλή ενός Κώδικα( δηλ. ενός πλήρους νομοθετήματος) για την εναλλακτική επίλυση των διαφορών σε όλα τα επίπεδα. Κάτι που «θα αποτελέσει μια μεγάλη τομή στην δικαιοδοτική λειτουργία της χώρας, καθώς χιλιάδες υποθέσεις θα μπορούν να επιλύονται εξωδικαστικά, προς όφελος των πολιτών και της οικονομίας» είπε ο υπουργός

-Η πλήρης αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου

- Η ολοκλήρωση σε πολύ μεγάλο βαθμό της ψηφιακής μετάβασης της δικαιοσύνης με αιχμές τις τηλεματικές δίκες και την δημιουργία του ηλεκτρονικού φακέλου.

Ο υπουργός, τόνισε ότι «το τέλος του 2024 βρίσκει την Ελληνική Δικαιοσύνη σε ένα καινούριο τοπίο, σε μια νέα αρχιτεκτονική, στις ράγες μια δημιουργικής και αποτελεσματικής πορείας. Με μια μεγάλη μεταρρύθμιση που εκκρεμούσε στην χώρα μας επί 113 χρόνια και ήταν η ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας με την κατάργηση των Ειρηνοδικείων και την ένταξη των Ειρηνοδικών στην επετηρίδα των Πρωτοδικών ειδικής επετηρίδας που πραγματοποιήθηκε» και η εφαρμογής - παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις- εξελίσσεται ομαλότητα πέραν και των δικών μας προσδοκιών. Ο κ. Φλωρίδης, επίσης, ανέφερε ότι τον τέθηκε σε εφαρμογή ο νόμος για το νέο Κώδικα της Δικονομίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, ένας Κώδικας που η εφαρμογή του ξεκίνησε εισάγει το Ανώτατο Δικαστήριο σε μια νέα εποχή επιταχύνοντας τις εκδικάσεις και την ποιότητα των αποφάσεών του. Από τον περασμένο Μάιο, υπενθύμισε ο υπουργός, τέθηκαν σε ισχύς ο νέος Ποινικός Κώδικας και ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας , με τρείς στόχους: Την αποτελεσματική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και της ατιμωρησίας, να υπάρξει επιτέλους προστασίας των δικαιωμάτων των θυμάτων χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα των κατηγορουμένων καθώς και η επιτάχυνση της ποινικής δίκης. Ο κ. Φλωρίδης, εκτίμησε ότι οι αντιλήψεις της κοινωνίας σιγά- σιγά θα αλλάξουν γιατί όλοι θα καταλάβουν ότι δεν θα υπάρχει έγκλημα που θα είναι ατιμώρητο.

Για την ενδοοικογενειακή βία, ο κ. Φλωρίδης ανέφερε ότι με τις νέες διατάξεις που ψηφίσθηκαν μαζί με τον Ποινικό Κώδικα και ισχύουν από τον Μάιο, δημιουργήθηκε ένα προστατευτικό πλαίσιο προστασία και των θυμάτων αλλά και ένα πλαίσιο προστασίας των επαγγελματιών (ιατρούς, νοσηλευτές, καθηγητές, δασκάλους κ.λ.π) που βρίσκονται αντιμέτωποι σε τέτοια περιστατικά προκειμένου να μπορούν να τα καταγγέλλουν χωρίς να κινδυνεύουν από διώξεις και αυτό λειτουργεί.

Επιτάχυνση στην Δικαιοσύνη

Ο υπουργός, επισήμανε ότι με τις νομοθετικές ρυθμίσεις για την επιτάχυνση εκδίκασης των υποθέσεων, ανέφερε ενδεικτικά ότι: στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, που τώρα εκδικάζονται οι περισσότερες ποινικές υποθέσεις, είχαμε 210 εκδικάσεις σε μηνιαία βάση και τώρα έχουμε 334 εκδικάσεις σε μηνιαία βάση και αυτό σε επίπεδο έτους θα εκδικάζονται 20.000 υποθέσεις περισσότερες από ότι μέχρι τώρα. Στον Πειραιά, αντίστοιχα από 38 μηνιαίες εκδικάσεις, τώρα έχουμε 63 εκδικάσεις μηνιαία. Στον δεύτερο βαθμό, στο Μονομελές Εφετείο Αθηνών από 185 εκδικάσεις το μήνα τώρα εκδικάζονται 334 εκδικάσεις μηνιαίως. Στο Μονομελές Εφετείο Θεσσαλονίκης από τις 64 εκδικάσεις υποθέσεων έχουμε φτάσει τις 102 εκδικάσεις υποθέσεων το μήνα και στο Μονομελές Εφετείο Πειραιά από 31 υποθέσεις έχουμε φτάσει στις 47 εκδικάσεις υποθέσεων το μήνα.

Αναφορικά με το Νόμο για την μεταφορά δικαστικής ύλης στους δικηγόρους, ο υπουργός ανέφερε μέχρι σήμερα περισσότερες από 25.000 υποθέσεις έχουν διεκπεραιωθεί για περιπτώσεις όπως απαλείψεις προσημειώσεων και υποθηκών, ίδρυση σωματείων κ.λ.π.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

