Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παράνομη μεταφορά ζώων οδήγησε σε σύλληψη πατέρα και γιου στη Σίνδο

Ο 20χρονος οδηγούσε φορτηγό μεταφέροντας 26 ζώα, αρνιά και πρόβατα, ιδιοκτησίας του 52χρονου πατέρα του - Διαπιστώθηκε ότι τα ζώα δεν είχαν ενώτια

Σύλληψη

Πατέρας και γιος συνελήφθησαν, χθες το βράδυ, σε περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης, για παραβίαση μέτρων πρόληψης ασθενειών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 20χρονος γιος εντοπίστηκε να οδηγεί Ι.Χ. φορτηγό ιδιοκτησίας του 52χρονου πατέρα του, μεταφέροντας 26 ζώα, αρνιά και πρόβατα, τα οποία ανήκουν στον δεύτερο.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα ζώα δεν έφεραν ενώτια (ατομικά σημάδια αναγνώρισης), ενώ δεν υπήρχε το απαραίτητο υγειονομικό πιστοποιητικό για τη μεταφορά τους, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Θεσσαλονίκη Σίνδος σύλληψη
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark