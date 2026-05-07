Παράνομη μεταφορά ζώων οδήγησε σε σύλληψη πατέρα και γιου στη Σίνδο

Πατέρας και γιος συνελήφθησαν, χθες το βράδυ, σε περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης, για παραβίαση μέτρων πρόληψης ασθενειών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 20χρονος γιος εντοπίστηκε να οδηγεί Ι.Χ. φορτηγό ιδιοκτησίας του 52χρονου πατέρα του, μεταφέροντας 26 ζώα, αρνιά και πρόβατα, τα οποία ανήκουν στον δεύτερο.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα ζώα δεν έφεραν ενώτια (ατομικά σημάδια αναγνώρισης), ενώ δεν υπήρχε το απαραίτητο υγειονομικό πιστοποιητικό για τη μεταφορά τους, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.