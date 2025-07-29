Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αν είστε Χαλκιδική, μη χάσετε τη Γιορτή Γαύρου στη Νέα Σκιώνη

Ένα τριήμερο με κέφι, τραγούδι, χορό και άφθονο γαύρο, από 1 έως 3 Αυγούστου

χαλκιδικη

Ένας τριήμερο γεύσεων, μουσικής και τοπικής φιλοξενίας θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι επισκεφτούν τη Νέα Σκιώνη την Παρασκευή και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, καθώς από 1 έως 3 Αυγούστου διοργανώνεται στο γραφικό ψαροχώρι της Χαλκιδικής η Γιορτή Γαύρου 2025.

Για τρεις ημέρες, η παραλιακή κοινότητα της Νέας Σκιώνης μετατρέπεται σε επίκεντρο πολιτισμού, παράδοσης και γαστρονομίας, προσφέροντας σε όλους τους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να απολαύσουν τοπικές γεύσεις, παραδοσιακή μουσική και αυθεντική φιλοξενία.

Η Γιορτή Γαύρου αποτελεί θεσμό για την περιοχή, αναδεικνύοντας τον γαύρο - το ψάρι-σύμβολο της τοπικής αλιευτικής ταυτότητας - μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών και γευστικών δράσεων.

Πάνω απ' όλα, αποτελεί μια γιορτή εθελοντισμού, συλλογικής προσφοράς και αγάπης για τον τόπο, αναφέρουν οι διοργανωτές.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη στήριξη της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας (Κ.Ε.ΔΗ.Κ.), τη συνεργασία του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Σκιώνης και τη στήριξη του Λιμενικού Ταμείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χαλκιδική
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark