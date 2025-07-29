Ένας τριήμερο γεύσεων, μουσικής και τοπικής φιλοξενίας θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι επισκεφτούν τη Νέα Σκιώνη την Παρασκευή και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, καθώς από 1 έως 3 Αυγούστου διοργανώνεται στο γραφικό ψαροχώρι της Χαλκιδικής η Γιορτή Γαύρου 2025.

Για τρεις ημέρες, η παραλιακή κοινότητα της Νέας Σκιώνης μετατρέπεται σε επίκεντρο πολιτισμού, παράδοσης και γαστρονομίας, προσφέροντας σε όλους τους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να απολαύσουν τοπικές γεύσεις, παραδοσιακή μουσική και αυθεντική φιλοξενία.

Η Γιορτή Γαύρου αποτελεί θεσμό για την περιοχή, αναδεικνύοντας τον γαύρο - το ψάρι-σύμβολο της τοπικής αλιευτικής ταυτότητας - μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών και γευστικών δράσεων.

Πάνω απ' όλα, αποτελεί μια γιορτή εθελοντισμού, συλλογικής προσφοράς και αγάπης για τον τόπο, αναφέρουν οι διοργανωτές.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη στήριξη της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας (Κ.Ε.ΔΗ.Κ.), τη συνεργασία του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Σκιώνης και τη στήριξη του Λιμενικού Ταμείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

