Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συναγερμός στην Αλεξάνδρας: Συννελήφθη 27χρονος για το σακίδιο με απειλητικό σημείωμα για έκρηξη

Ο 27χρονος έγινε αντιληπτός από σεκιουριτά ο οποίος ενημέρωσε τις Αρχές και από τις περιγραφές που έδωσε στους αστυνομικούς τον εντόπισαν να κινείται στην περιοχή

UPDATE: 21:54
Συναγερμός στην Αλεξάνδρας

Συνελήφθη 27χρονος ο οποίος φέρεται να είναι ο άντρας που άφησε το σημείωμα στη Λ. Αλεξάνδρας στο οποίο έγραφε πως θα σημειωθεί έκρηξη σε κτήριο στον αριθμό 205. 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο 27χρονος έγινε αντιληπτός από σεκιουριτά ο οποίος και ενημέρωσε τις Αρχές ενώ από τις περιγραφές που έδωσε στους αστυνομικούς τον εντόπισαν λίγη ώρα αργότερα να κινείται στην περιοχή.

Οι αστυνομικοί των ΤΕΕΜ που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν ένα σακίδιο.

Το σακίδιο βρέθηκε στον αριθμό 205 της Αλεξάνδρας δίπλα σε κολλέγιο. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και πυροσβεστική, ενώ έκλεισε και μια λωρίδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: εκρηκτικός μηχανισμός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark