Συναγερμός στην Αλεξάνδρας: Συννελήφθη 27χρονος για το σακίδιο με απειλητικό σημείωμα για έκρηξη

Συνελήφθη 27χρονος ο οποίος φέρεται να είναι ο άντρας που άφησε το σημείωμα στη Λ. Αλεξάνδρας στο οποίο έγραφε πως θα σημειωθεί έκρηξη σε κτήριο στον αριθμό 205.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο 27χρονος έγινε αντιληπτός από σεκιουριτά ο οποίος και ενημέρωσε τις Αρχές ενώ από τις περιγραφές που έδωσε στους αστυνομικούς τον εντόπισαν λίγη ώρα αργότερα να κινείται στην περιοχή.

Οι αστυνομικοί των ΤΕΕΜ που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν ένα σακίδιο.

Το σακίδιο βρέθηκε στον αριθμό 205 της Αλεξάνδρας δίπλα σε κολλέγιο. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και πυροσβεστική, ενώ έκλεισε και μια λωρίδα.

