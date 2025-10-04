Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Διάρρηξη στα γραφεία του ΟΣΕ στην Ομόνοια - Έκλεψαν ηλεκτρονικό εξοπλισμό

Άγνωστα άτομα εισέβαλαν σε γραφεία του ΟΣΕ, τα οποία στεγάζονται σε επταώροφο κτίριο στην περιοχή της Ομόνοιας, αφαιρώντας ηλεκτρονικό εξοπλισμό

αστυνομία

Άγνωστα άτομα εισέβαλαν σε γραφεία του ΟΣΕ, τα οποία στεγάζονται σε επταώροφο κτίριο στην περιοχή της Ομόνοιας, αφαιρώντας ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Το περιστατικό έλαβε χώρα την Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου, στην οδό Καρόλου, στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες κατάφεραν να μπουν στον 6ο όροφο του κτιρίου μέσω ανασφάλιστου παραθύρου, που βρίσκεται σε γειτονικό, εγκαταλελειμμένο κτίσμα.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ομόνοια ΟΣΕ διάρρηξη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark