Άγνωστα άτομα εισέβαλαν σε γραφεία του ΟΣΕ, τα οποία στεγάζονται σε επταώροφο κτίριο στην περιοχή της Ομόνοιας, αφαιρώντας ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Το περιστατικό έλαβε χώρα την Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου, στην οδό Καρόλου, στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες κατάφεραν να μπουν στον 6ο όροφο του κτιρίου μέσω ανασφάλιστου παραθύρου, που βρίσκεται σε γειτονικό, εγκαταλελειμμένο κτίσμα.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Πηγή: skai.gr

