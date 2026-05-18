Νεκρός 47χρονος- Κάλυμνος: 44χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση

Την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση αντιμετωπίζει ο 44χρονος ημεδαπός, ο οποίος συνελήφθη σήμερα το πρωί από στελέχη του Λιμεναρχείου Καλύμνου, για την υπόθεση θανάτου 47χρονου ημεδαπού άνδρα που σημειώθηκε χθες το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Καλύμνου.

Σύμφωνα με τη Λιμενική Αρχή, τις βραδινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε το Ενιαίο Κέντρο Έρευνας Συντονισμού και Διάσωσης για περιστατικό πτώσης ατόμου στη θάλασσα από αλιευτικό σκάφος. Άμεσα ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή έσπευσε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Κατά την προσέγγιση, το πλήρωμα του περιπολικού εντόπισε τον 47χρονο να επιπλέει και να έχει εγκλωβιστεί σε σωσίβια λέμβο – κουλούρα, χωρίς τις αισθήσεις του και προχώρησε στην ανάσυρσή του από τη θάλασσα. Ο 47χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στον λιμένα Καλύμνου και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καλύμνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Το αλιευτικό σκάφος με κυβερνήτη τον 44χρονο οδηγήθηκε στο λιμάνι της Καλύμνου, όπου πραγματοποιήθηκε λήψη βιολογικού υλικού και εκτεταμένη αυτοψία με τη συνδρομή του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών του Αστυνομικού Τμήματος Καλύμνου. Για την υπόθεση έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκριψιας- νεκροτομής, καθώς ιστολογικών εξετάσεων από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Λιμεναρχείο Καλύμνου.

