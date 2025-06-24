Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στη Χίο - Ήχησε το 112 στην περιοχή Λίθι - Για «ύποπτη δραστηριότητα» έκανε λόγο ο Κεφαλογιάννης

Μάχη με τις φλόγες δίνουν για δεύτερο βράδυ οι πυροσβεστικές δυνάμεις στις πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει από την Κυριακή 22 Ιουνίου, το μεσημέρι στη Χίο. Το νησί κηρύχθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Οι επίγειες δυνάμεις επικεντρώνονται στο κομμάτι προς Δαφνώνα, στα δυτικά της πόλης της Χίου, έχοντας διασπαρεί σε όλη την περίμετρο της πυρκαγιάς για να αντιμετωπίσουν εστίες, καταβάλλοντας την ίδια ώρα μεγάλες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις.

Είκοσι λεπτά μετά τα μεσάνυχτα με μήνυμα από το 112 ζητήθηκε από τους κατοίκους στην περιοχή Λίθι να απομακρυνθούν μέσω Κοντελόπου προς την Κοινοτική αίθουσα Νεοχωρίου.

Νωρίτερα το απόγευμα της Δευτέρας έφτασαν αεροπορικώς οι 92 πυροσβέστες από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, εκ των οποίων οι 80 από την 1η , 2η , 6η , 9η και 10η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.

Στο σημείο επιχειρούν 282 πυροσβέστες ενώ, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες ο αριθμός των πυροσβεστικών δυνάμεων θα έχει φτάσει τους 444 πυροσβέστες με 21 ομάδες δασοκομάντο, 85 οχήματα καθώς και 30 εθελοντές- πεζοπόρα τμήματα- με 4 εθελοντικά οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν και επιχειρούσαν περιοδικά 4 αεροσκάφη και 13 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Στη Χίο είναι και το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο «ΟΛΥΜΠΟΣ» ενώ συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Ελληνικού Στρατού και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι πυρκαγιές που ξέσπασαν τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες της Κυριακής καθώς και τη Δευτέρα έχουν επηρεάσει κυρίως αγροτικές εκτάσεις καθώς και χαμηλή βλάστηση. Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία ότι οι ισχυρές επίγειες δυνάμεις που θα επιχειρούν να περιορίσουν τις εστίες φωτιάς καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας σε συνδυασμό με τους μειωμένους σε ένταση ανέμους καθώς και τις ρίψεις από τα εναέρια μέσα με το πρώτο φως της ημέρας θα φέρουν θετικά αποτελέσματα στις προσπάθειες που γίνονται.

Λίγο μετά τις 10 το βράδυ ζητήθηκε για δεύτερη φορά από τους κατοίκους των οικισμών Βερβεράτο και Ζυφιά να απομακρυνθούν απ' αυτούς και να κατευθυνθούν προς την πόλη της Χίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, την Κυριακή, 22 Ιουνίου 2025, εκδηλώθηκαν τρεις διαφορετικές δασικές πυρκαγιές στο νησί της Χίου και συγκεκριμένα στις περιοχές, Κοφινά, Αγία 'Αννα και 'Αγιος Μακάριος Βροντάδων. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα εκδηλώθηκε τέταρτη πυρκαγιά στην περιοχή 'Αγιος Μάρκος, ενώ τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 23 Ιουνίου 2025, εκδηλώθηκε και πέμπτη πυρκαγιά στην περιοχή Αγιάσματα.

Κεφαλογιάννης: Εξετάζεται το ενδεχόμενο οργανωμένης εγκληματικής ενέργειας

Στη Χίο μετέβη το μεσημέρι ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, λόγω της ανησυχητικής κατάστασης από τις 5 διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς στο νησί. Ο κ. Κεφαλογιάννης, συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου, πραγματοποίησε σύσκεψη Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας και γνωστοποίησε ότι ο γγ Πολιτικής Προστασίας κήρυξε το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Όπως είπε ο υπουργός η Πολιτεία εξετάζει σοβαρότατα το ενδεχόμενο οργανωμένης εγκληματικής ενέργειας, δηλαδή εμπρησμών ενώ αναφέρθηκε στην ενίσχυση τόσο των πυροσβεστικών δυνάμεων όσο και των αστυνομικών τονίζοντας επίσης ότι διπλασιάζονται τα στρατιωτικά περίπολα. Επιπλέον, ο κ. Κεφαλογιάννης επισήμανε ότι «όταν ξεσπούν φωτιές ταυτόχρονα σε τόσο διάσπαρτα σημεία, οφείλουμε να μιλήσουμε για ύποπτη δραστηριότητα», ενώ έστειλε αυστηρό μήνυμα υπογραμμίζοντας ότι «όποιος νομίζει ότι μπορεί να παίζει με τις ζωές των πολιτών και να προκαλεί χάος με προσχεδιασμένες ενέργειες, θα οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης».

Κλιμάκιο των Εγκλημάτων Εμπρησμού στη Χίο

Σημειώνεται ότι στο νησί από την Κυριακή βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και σε συνεργασία με δυνάμεις της Κρατικής Ασφάλειας του νησιού, διερευνούν τα αίτια των πυρκαγιών.

Μεταφορά του καπνού από τις πυρκαγιές στη Χίο σε Κυκλάδες και Κρήτη

Αξίζει να επισημανθεί ότι όπως τονίζει ο κόμβος πληροφόρησης για την Ατμοσφαιρική Σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub, που συντονίζεται από την ομάδα NOA-ReACT του ΙΑΑΔΕΤ/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναλύοντας τα δεδομένα δορυφορικών παρατηρήσεων της παραμέτρου Fire Radiative Power από το δορυφόρο Meteosat Second Generation (MSG) και τις κατάλληλες παραμετροποιήσεις των εκπομπών καπνού, έγινε εκκίνηση του προγνωστικού μοντέλου διασποράς FLEXPART του AtmoHub για την πρόγνωση της μεταφοράς του καπνού που εκλύθηκε το πρωί της 23ης Ιουνίου, με χρονικό ορίζοντα έως τις 23:00 το βράδυ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πρόγνωσης, ο καπνός μεταφέρεται νότια από τη Χίο, με κύριες περιοχές επίδρασης τις Κυκλάδες, ιδιαίτερα τη Μύκονο, την Πάρο, τη Ίο και την Νάξο, καθώς και τη Κρήτη.

