Όλοι Μαζί Μπορούμε: Παραδόθηκαν τα σχολικά είδη στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της Θεσσαλίας Ελλάδα 14:51, 22.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Σήμερα το μεσημέρι, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της Νομών Λάρισας, Καρδίτσας, Μαγνησίας & Τρικάλων, παρέλαβαν χιλιάδες σχολικά είδη για τα παιδιά των περιοχών που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες