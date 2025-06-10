Λογαριασμός
Οι ντόπιοι ψαράδες που κερδίζουν πρωταθλήματα στην αγωνιστική αλιεία

Η εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» συνάντησε στο λιμάνι του Καρλοβασίου τους ψαράδες οι οποίοι αποκάλυψαν τα μυστικά της αθλητικής αλιείας

ψαράδες

Η ομάδα αγωνιστικής αλιείας του Καρλοβασίου είναι μια από τις πιο δυνατές στην Ελλάδα. Έχει κερδίσει πρωταθλήματα και έχει συμμετάσχει ακόμα και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα το οποίο διοργανώθηκε πέρυσι στη Σάμο.

Πάνω απ' όλα όμως οι αθλητές της είναι φίλοι, είναι μια παρέα δεμένη.  Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», συνάντησε στο λιμάνι τους ψαράδες και μας αποκάλυψαν τα μυστικά της αθλητικής αλιείας.

Πηγή: skai.gr

