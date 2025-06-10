Οι ντόπιοι ψαράδες που κερδίζουν πρωταθλήματα στην αγωνιστική αλιεία

Η ομάδα αγωνιστικής αλιείας του Καρλοβασίου είναι μια από τις πιο δυνατές στην Ελλάδα. Έχει κερδίσει πρωταθλήματα και έχει συμμετάσχει ακόμα και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα το οποίο διοργανώθηκε πέρυσι στη Σάμο.

Πάνω απ' όλα όμως οι αθλητές της είναι φίλοι, είναι μια παρέα δεμένη. Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», συνάντησε στο λιμάνι τους ψαράδες και μας αποκάλυψαν τα μυστικά της αθλητικής αλιείας.

