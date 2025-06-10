Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης εντός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την εκκένωση χώρου που βρισκόταν υπό κατάληψη.

Όπως μεταδίδει το thestival.gr, η ΕΛ.ΑΣ. μετά από αίτημα των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, βρέθηκε στο σημείο και απέδωσε το κτίριο και πάλι στην πανεπιστημιακή κοινότητα.

Στο σημείο βρέθηκαν δυνάμεις τις Ασφάλειας και της Αστυνομίας παρουσία του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Θεσσαλονίκης, Γιώργου Τζήμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δυνάμεις της Ασφάλειας εισήλθαν στο εσωτερικό της πρώην κατάληψης για να συλλέξουν στοιχεία.

Η πρώτη εκκένωση της κατάληψης είχε γίνει το πρωί της 8ης Ιουλίου 2024.

«Το πρωί αντικρίσαμε να γίνεται ξανά ανακατάληψη του χώρου. Αμέσως ειδοποιήσαμε τις Αρχές για να έρθουν να επέμβουν άμεσα, και όντως η επέμβαση ήταν άμεση. Αυτά τα άτομα αμφιβάλλω αν είναι καν φοιτητές της Ιατρικής και αυτό φάνηκε αμέσως με το που ήρθαν οι δυνάμεις και αυτοί απομακρύνθηκαν. Εμείς ως Σύλλογος Φοιτητών Ιατρικής ΑΠΘ θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να περιθωριοποιούμε τέτοια στοιχεία και καταλήψεις και περιμένουμε το ίδιο και από τις πρυτανικές αρχές αλλά και από την κυβέρνηση. Κάτι το οποίο είδαμε σήμερα πως λειτούργησε άμεσα» ανέφερε ο πρόεδρος φοιτητών Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, Βασίλης Ποριόπουλος.

Πηγή: skai.gr

