Βόλτα στην Τσιμισκή έκαναν πανύψηλα άλογα, άλλα έφιππα και άλλα σέρνοντας άμαξες, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα. Κατευθυνόμενα από τη νότια πύλη της Διεθνούς Εκθέσεως και με τελικό προορισμό το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου τα ζώα χλιμίντρισαν και κάλπασαν στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης μαγνητίζοντας τα βλέμματα των περαστικών αλλά και των οδηγών.

Ξεκινώντας από τη ΔΕΘ περίπου 50 εντυπωσιακά άλογα, ελληνικών φυλών, Ισπανικά και Φρίζιαν, διέσχισαν την οδό Τσιμισκή, κατέβηκαν την Εθνικής Αμύνης, πέρασαν μπροστά από τον Λευκό Πύργο ώσπου έφτασαν στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας εκεί όπου τερμάτισαν τη διαδρομή τους με θέα τον Θερμαϊκό Κόλπο. Παρέμειναν στο σημείο για ώρα με τους μικρούς και μεγάλους περιπατητές να βγάζουν αμέτρητες φωτογραφίες και τους διοργανωτές να ανανεώνουν το ραντεβού τους με την πόλη, μετά από δύο χρόνια.

Δείτε εικόνες:

Τα άλογα βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τη «Zootechnia 2025» που φιλοξενεί για 9η συνεχή χρονιά το καθιερωμένο πλέον «Σαλόνι Αλόγου», αποτελώντας μια μεγάλη συνάντηση φίλων του αλόγου και επαγγελματιών του κλάδου από την Ελλάδα αλλά και την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

Φέτος στην έκθεση κάνουν την εμφάνισή τους άλογα από Μηλιές Πήλιου, Ανδραβίδα, Πύργο Ηλείας, Γαστούνη, Πάτρα, Άργος, Μεσολόγγι, Ζάκυνθο, Γρεβενά, Κιλκίς, Ξάνθη, Καβάλα, Κομοτηνή και βέβαια από τη Θεσσαλονίκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

