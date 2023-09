Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών: Η ιστορία ενός εμβληματικού χώρου αθλητισμού και πολιτισμού Ελλάδα 07:47, 30.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1978 και ολοκληρώθηκε το 1982. Εγκαινιάστηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 1982 από τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Καραμανλή