Ο πρόεδρος της Βουλής αποχαιρετά τον μεγάλο τραγουδοποιό, Διόνυση Σαββόπουλο

Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του μεγάλου τραγουδοποιού Διονύση Σαββόπουλου, εξέφρασε με δήλωση του, ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης.

«Μέσα από τη ζέστα του σφαγείου

και με στεφάνια δροσερά,

θα ανταμωθούμε μία τρελή Πρωτομαγιά…».

«Μέχρι να ξανασμίξουμε στο δικό σου περιβόλι, Διονύση, θα κρατάμε τα λόγια σου, επιτέλους, να μην είσαι μοναχός. Καλό σου ταξίδι…»

