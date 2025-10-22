Λογαριασμός
Πενηντάχρονος οικογενειακός «φίλος» παρενόχλησε σεξουαλικά το 9χρονο αγοράκι τους

Από τον  περασμένο Μάιο, ο κατηγορούμενος επικοινωνούσε με το παιδί μέσω εφαρμογής ζητώντας του απρεπείς φωτογραφίες και κάποια στιγμή βρέθηκε μόνος μαζί του

παιδί σεξουλικη κακοποιηση

Δικογραφία σε βάρος ενός 52χρονου για κατάχρηση ανηλίκων σχημάτισαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, από τον Μάιο, ο 52χρονος, μέσω εφαρμογής συνομιλιών, αντάλλασσε με 9χρονο μηνύματα, συνομιλίες και πραγματοποιώντας βιντεοκλήσεις τον προέτρεπε να του στείλει απρεπείς φωτογραφίες (μόνο με το εσώρουχο).

Επιπλέον, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο ανήλικος, συναντήθηκαν σε απροσδιόριστο χρόνο στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου ο δράστης προέβη σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος του.

Σε έρευνα στο σπίτι του 52χρονου, ο οποίος φέρεται να είχε φιλικές σχέσεις με την οικογένεια του ανήλικου, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο εστάλη για εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη, ενώ η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: παιδική πορνογραφία σύλληψη σεξουαλική παρενόχληση παιδί
