O Παύλος Ντε Γκρες προσκεκλημένος του βασιλιά Καρόλου, στο Μπάκιγχαμ

Ο Παύλος Ντε Γκρες, υπό την ιδιότητά του Αντιπρόεδρου του «King’s Trust International», προσκλήθηκε από τον Βασιλιά Κάρολο Γ’ σε μια ειδική δεξίωση στους κήπους του Παλατιού του Μπάκιγχαμ στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε για τον εορτασμό της 50ης επετείου από την ίδρυση του King’s Trust.

Κατά τη διάρκεια της δεξίωσης, ο Παύλος Ντε Γκρες συναντήθηκε με τους στενούς του συγγενείς, τον Πρίγκιπα Hermann του Λάινινγκεν και τη σύζυγό του, Πριγκίπισσα Deborah. Και οι δύο πρίγκιπες είναι απόγονοι της Βασίλισσας Βικτωρίας.

Ο Παύλος Ντε Γκρες είναι ο πρωτότοκος γιος του Βασιλέως Κωνσταντίνου των Ελλήνων, ενώ ο Πρίγκιπας Hermann είναι γιος της Πριγκίπισσας Μαρίας-Λουίζας της Βουλγαρίας και εγγονός του Βασιλιά Μπορίς Γ‘.

Η δεξίωση στους κήπους του Μπάκιγχαμ έγινε στο περιθώριο της εεπετειακής εκδήλωσης «A King’s Trust Celebration» στο Royal Albert Hall, όπου τιμήθηκε η πολυετής δράση του οργανισμού και η συμβολή του στη στήριξη νέων ανθρώπων τα τελευταία πενήντα χρόνια.

Πηγή: skai.gr

