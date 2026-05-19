Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στο Ρίο - Έρευνες για τυχόν επιβαίνοντες

Συναγερμός σήμανε στη δυτική προβλήτα του Ρίου, όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες αυτοκίνητο κατέληξε στη θάλασσα.

Σύμφωνα με το thebest.gr, άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του Λιμεναρχείου και της Αστυνομίας, προκειμένου να συντονίσουν την επιχείρηση και να διαπιστωθεί αν υπάρχουν επιβαίνοντες μέσα στο όχημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αυτοκίνητο έχει βυθιστεί, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό και την ανάσυρσή του.

Τα ακριβή αίτια του περιστατικού διερευνώνται.

Πηγή: skai.gr

