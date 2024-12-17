Ο Π. Δουδωνής για την τροπολογία που προβλέπει αναστολή της κρατικής χρηματοδότησης στους Σπαρτιάτες

«Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Το τίμημα ωστόσο που πλήρωσαν οι Έλληνες πολίτες είναι μεγάλο αλλά και η ευθύνη της κυβέρνησης είναι βαριά», σχολιάζει με ανάρτηση του στο Χ ο Παναγιώτης Δουδωνής αναφορικά με την τροπολογία της κυβέρνησης για την αναστολή της κρατικής χρηματοδότησης στους Σπαρτιάτες.

Ειδικότερα ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής έκανε την ακόλουθη ανάρτηση:

«Μετά από εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ του ελληνικού λαού χαμένα και μετά τον μοναχικό και επίμονο αγώνα που κάναμε ως ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής με δύο τροπολογίες, εδώ και πάνω από ένα χρόνο, ήρθε η κυβέρνηση ως Επιμηθέας να ακολουθήσει τον δρόμο μας και να νομοθετήσει καθυστερημένα την αναστολή της κρατικής χρηματοδότησης στους Σπαρτιάτες. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Το τίμημα ωστόσο που πλήρωσαν οι Έλληνες πολίτες είναι μεγάλο αλλά και η ευθύνη της κυβέρνησης είναι βαριά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

