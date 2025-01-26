Με μια απρόσμενη ανακοίνωση, ο Νικόλαος Ντε Γκρες και η Χρυσή Βαρδινογιάννη ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση το ζευγάρι θα ενωθεί με τα ιερά δεσμά του γάμου στην Αθήνα. Οι φήμες θέλουν τον γάμο να πραγματοποιείται τον Φεβρουάριο, ενώ παράλληλα εντείνονται οι σενάρια για πιθανή εγκυμοσύνη της Χρυσής.

«Τον αρραβώνα του Πρίγκιπα Νικολάου με την κ. Χρυσή Βαρδινογιάννη ανακοίνωσε το Γραφείο Τύπου της Ελληνικής Βασιλικής Οικογένειας» ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ανδρέας Μέγκος, συγγραφέας και φίλος της τέως βασιλικής οικογένειας.

Πώς ξεκίνησαν όλα

Ο Νικόλαος Ντε Γκρες και η Χρυσή Βαρδινογιάννη είναι αναμφισβήτητα δύο από τα πιο γνωστά πρόσωπα στην ελληνική κοινωνία, ειδικά λόγω των οικογενειακών τους δεσμών και της κοινωνικής τους θέσης. Στις 16 Ιανουαρίου 2025, κατά τη διάρκεια του τρισάγιου στη μνήμη του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, που πραγματοποιήθηκε στο Τατόι σε στενό οικογενειακό κύκλο, ο Νικόλαος έφτασε συνοδευόμενος από την Χρυσή Βαρδινογιάννη.

Η παρουσία της και στο ιδιωτικό γεύμα που ακολούθησε σε γνωστό εστιατόριο της Κηφισιάς έκανε ξεκάθαρο ότι η σχέση τους ήταν σοβαρή και πιθανότατα θα οδηγούσε σε επίσημο βήμα. Η κοινή τους εμφάνιση σε μια τόσο σημαντική οικογενειακή στιγμή επιβεβαίωσε όλες τις φήμες που κυκλοφορούσαν το τελευταίο διάστημα.

Ο βασιλικός γάμος, ο μυστικός γάμος και οι ξαφνικοί χωρισμοί

Ο χωρισμός του Νικόλαου και της Τατιάνας Μπλάτνικ υπήρξε ένα από τα πιο συζητημένα διαζύγια. Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 2010 σε μία τελετή γεμάτη λάμψη, η οποία τράβηξε την προσοχή των media σε διεθνές επίπεδο.

Ο Νικόλαος και η Τατιάνα παντρεύτηκαν στις 25 Αυγούστου 2010, στη Μονή του Αγίου Νικολάου στις Σπέτσες, με καλεσμένους από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων των βασιλικών οικογενειών της Ευρώπης.

Με την υπόσχεση ότι θα συνεχίσουν τη σχέση τους με τις «ίδιες αξίες σεβασμού και κατανόησης» αλλά και ότι θα παραμείνουν στην Ελλάδα «τον τόπο που και οι δύο αισθάνονται σπίτι τους», ο πρίγκιπας Νικόλαος και η Τατιάνα Μπλάτνικ, ανακοίνωσαν την απόφασή τους να πάρουν διαζύγιο μετά από 14 χρόνια έγγαμου βίου.

Ο χωρισμός τους, που ανακοινώθηκε το 2024, ήρθε μετά από αρκετούς μήνες φημολογίας και διαρροών, αλλά σύμφωνα με τον φιλικό τους κύκλο ήταν μια απόφαση που πάρθηκε μετά από προσεκτική σκέψη και από τις δύο πλευρές. Παρά το γεγονός ότι διατηρούν φιλικές σχέσεις, η είδηση του χωρισμού τους ξάφνιασε πολλούς!

Ο Νίνο και η Χρυσή Βαρδινογιάννη γνωρίστηκαν το 2010 και η σχέση τους ξεκίνησε από μια απλή φιλία, αλλά γρήγορα εξελίχθηκε σε έναν κεραυνοβόλο έρωτα. Η Χρυσή Βαρδινογιάννη, κόρη του εφοπλιστή Γιώργου Βαρδινογιάννη και της Αγάπης Πολίτη παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο τον τραγουδιστή Νίνο Ξυπολυτά τον Δεκέμβριο του 2012.

Το ζευγάρι, λίγο πριν τη γέννηση του γιου τους, αποφάσισε να παντρευτεί μυστικά σε δημαρχείο των βορείων προαστίων, σε στενό οικογενειακό κύκλο με μόλις 70 καλεσμένους. Ένας σχεδόν…κρυφός γάμος αφού κανείς δεν ήθελα να αποκαλυφθούν λεπτομέρειες. Στις μοναδικές φωτογραφίες που κυκλοφορήσαν από την τελετή, η Χρυσή ήταν σε προχωρημένη πια εγκυμοσύνη ενώ φορούσε μια μίνιμαλ λευκή μάξι δημιουργία.

Οι δυο τους απέκτησαν δύο παιδιά, τον Γιώργο, που πήρε το όνομά του από τον πατέρα της Χρυσής, και την Κάρεν-Αγάπη, ένα συνδυασμό των ονομάτων της μητέρας του Νίνο και της μητέρας της Χρυσής. «Έχουμε μεγαλώσει πολύ διαφορετικά, είμαστε από άλλους πλανήτες. Δε θεωρώ ότι κάποιος απ’ αυτούς είναι σωστός και ο άλλος. Όμως, όπως τα έφερε η ζωή, αυτοί οι δυο πλανήτες συναντήθηκαν. Είμαστε πολύ διαφορετικοί άνθρωποι. Αλλά ξαφνικά ακούμε ένα ωραίο τραγούδι και λιώνουμε και οι δύο από ευχαρίστηση. Μας συνδέουν πολλά.» δήλωνε μεταξύ άλλων ο Νίνο για την Χρυσή Βαρδινογιάννη. Ο χωρισμός τους έγινε γνωστός το 2017, ωστόσο οι σχέσεις τους παραμένουν άριστες μέχρι σήμερα.

‘Ένα χρόνο μετά, οι φήμες για μια σχέση μεταξύ της Χρυσής Βαρδινογιάννη και του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη άρχισαν να κυκλοφορούν και σύντομα επιβεβαιώθηκαν.

Η σταθερή παρουσία της στις πρεμιέρες του και οι χαλαρές τους βόλτες με τη μηχανή του ηθοποιού στους δρόμους του Κολωνακίου αποκάλυπταν μια ολοένα και πιο στενή σχέση.

Σε μια σπάνια αναφορά κατά τη διάρκεια της σχέσης του με τη Χρυσή Βαρδινογιάννη, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης αποκάλυψε σε πρωινή εκπομπή: “Ζω σαν παντρεμένος”, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που κυκλοφορούσαν. Το ζευγάρι όμως τράβηξε χωριστούς δρόμους μετά από πέντε χρόνια σχέσης.

Η ιστορία αγάπης του Νικόλαου και της Χρυσής

Ο Νικόλαος και η Χρυσή μοιράζονται μια μακρόχρονη φιλία. Η σχέση τους όμως, πήρε μια νέα τροπή μετά το διαζύγιο του Νικόλαου. Οι κοινές τους εμφανίσεις σε σημαντικές οικογενειακές στιγμές, όπως ο γάμος της αδερφής του, της Θεοδώρας, πυροδότησαν τις φήμες(και όχι άδικα) για κάτι περισσότερο από μια απλή φιλία. Φήμες, που επιβεβαιώθηκαν με μια λιτή ανακοίνωση την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου.

Πώς θα είναι αυτός ο γάμος; Λιτός, διακριτικός ή μεγαλοπρεπής; Το ερώτημα που όλοι θέτουν για τον επικείμενο γάμο παραμένει αναπάντητο. Μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου...





