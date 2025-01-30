Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε σπείρα που καλλιεργούσε και διακινούσε κάνναβη

Σπείρα που καλλιεργούσε και διακινούσε κάνναβη στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, εξάρθρωσε η Αστυνομία.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και της Ομάδας Πρόληψης & Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων, συνελήφθησαν 4 ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Σε νομότυπες έρευνες που διενεργήθηκαν σε οικίες των δραστών, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, σε 3 εξ αυτών βρέθηκαν οργανωμένες φυτείες και εργαστήρια υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης.

Συνολικά, από την κατοχή τους και από τις κατ’ οίκον έρευνες κατασχέθηκαν:

-109,5 κιλά, εκ των οποίων -42,5- κιλά ακατέργαστης κάνναβης, -42,9- κιλά κλώνων και φύλλων κάνναβης & -24,1- κιλά φύλλων κάνναβης,

-208 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από -0,5- έως -1,65- μέτρα,

-300 γραμμάρια τριμμένης κάνναβης,

-28 γραμμάρια αποξηραμένης ρητίνης κάνναβης,

-180 γραμμάρια παραισθησιογόνα μανιτάρια,

-5,9γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης,

-το χρηματικό ποσό των 3.565- ευρώ, 4 κινητά τηλέφωνα & εξοπλισμός των υδροπονικών καλλιεργειών κάνναβης (λάμπες, λιπάσματα, γλάστρες, θερμόμετρα, πολύμπριζα, ανεμιστήρες κ.ά.).

Επιπλέον, κατασχέθηκαν 3 .Χ. επιβατικά αυτοκίνητα των δραστών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική αρχή, ενώ την προανάκριση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.