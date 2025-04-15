Περισσότερες από 6 εκατομμύρια μετακινήσεις έγιναν κατά τους τέσσερις πρώτους μήνες λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, ενώ 12.000-15.000 λιγότερα αυτοκίνητα εισέρχονται ημερησίως στο κέντρο της πόλης, χάρη στη χρήση του νέου μέσου σταθερής τροχιάς από το επιβατικό κοινό.

Την ίδια ώρα, με ταχείς ρυθμούς προχωρά το flyover, με προοπτική να δοθεί στην κυκλοφορία σε περίπου δύο χρόνια από σήμερα. Μάλιστα, το καλοκαίρι αναμένεται να αφιχθεί στην πόλη το δεύτερο υπερμέγεθες μεταλλικό «καλούπι», που θα τοποθετηθεί στην υπερυψωμένη λεωφόρο ταχείας κυκλοφορίας (flyover), με προοπτική αυτό να χρησιμοποιηθεί κανονικά από τον Σεπτέμβριο, αφότου συναρμολογηθεί. Επιπλέον, στο προσεχές χρονικό διάστημα πρόκειται να τοποθετηθούν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης οι κάμερες ελέγχου κυκλοφορίας, που θα καταγράφουν τυχόν παραβάσεις, αναβαθμίζοντας το επίπεδο οδικής ασφάλειας στην πόλη.

Τα παραπάνω γνωστοποιήθηκαν από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστο Δήμα και τον υφυπουργό Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης), Κώστα Γκιουλέκα, κατά τη διάρκεια της σημερινής διευρυμένης συνεδρίασης του Συντονιστικού Συντονιστικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης για τις μεταφορές. Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Υποδομών, Νίκος Ταχιάος, επανέλαβε ότι η παράδοση του έργου επέκτασης του Μετρό στην Καλαμαριά, το οποίο χαρακτήρισε ως «δύσκολη άσκηση», λόγω της ύπαρξης πολλών διαφορετικών συμβάσεων, αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2026. Στη διευρυμένη συνεδρίαση συμμετείχαν η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά, ο πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. και δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου, ο πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας και δήμαρχος Πυλαίας- Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, οι δήμαρχοι του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, οι πρόεδροι των επιμελητηρίων και των εμπορικών συλλόγων της πόλης, οι διοικήσεις των Ο..Θ., Ο.Σ.Ε.Θ., Εγνατίας Οδού, Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ., ΔΕΘ-Helexpo και Ο.Λ.Θ., οι επικεφαλής των Υγειονομικών Περιφερειών και του ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ, η ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ., της Τροχαίας Θεσσαλονίκης και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και εκπρόσωποι του ΙΜΕΤ-ΕΚΕΤΑ και της κοινοπραξίας του έργου.

Στα οκτώ παράλληλα εργοτάξια στο fly over, το οποίο χαρακτήρισε ως ένα πρωτοποριακό έργο για τα ελληνικά δεδομένα και μοναδικό στην Ελλάδα, αναφέρθηκε -μεταξύ άλλων- ο κ.Δήμας, ο οποίος αμέσως μετά τη σύσκεψη είχε τηλεδιάσκεψη με τον Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμό, Απόστολο Τζιτζικώστα. Επανέλαβε ότι ο στόχος είναι η νέα υπερυψωμένη λεωφόρος, που θα απαλύνει περαιτέρω την κυκλοφοριακή συμφόρηση στο περιφερειακό οδικό δίκτυο της Θεσσαλονίκης, να παραδοθεί σε κάτι παραπάνω από δύο χρόνια. «Η κυβέρνηση και το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, για να μπορέσουν να επιταχύνουν τη διαδικασία ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου έργου, έχουν συμφωνήσει με τις κατασκευαστικές εταιρείες, με τους αναδόχους να έρθει και ένα δεύτερο καλούπι, ώστε να μπορέσει να γίνεται παράλληλα διπλή εργασία στο fly over. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, το νέο καλούπι θα είναι εδώ το καλοκαίρι. Μετά χρειάζεται συναρμολόγηση και από τον Σεπτέμβριο ελπίζουμε ότι θα είναι λειτουργικό», υπογράμμισε.

Σχετικά με το δεύτερο έργο του υπουργείου Μεταφορών στη Θεσσαλονίκη, το Μετρό, το χαρακτήρισε ως το πιο όμορφο έργο του είδους που έχει δει ποτέ, προσθέτοντας ότι, πέραν της αισθητικής του, στόχος είναι για γίνει και πιο λειτουργικό -γι' αυτό και θα πραγματοποιηθεί η επέκταση προς Καλαμαριά μέχρι τον Φεβρουάριο του 2026, με πέντε επιπλέον σταθμούς, επιτρέποντας σε περισσότερους πολίτες και επισκέπτες να το χρησιμοποιούν και απαλύοντας περαιτέρω την κυκλοφοριακή συμφόρηση. «Μετά τον Φεβρουάριο λοιπόν, θα πρέπει να μελετήσουμε ξανά την κυκλοφορία και να δούμε τις επιπλέον ανάγκες. Εκτός όμως από το Μετρό και το flyover (...) πλέον η Θεσσαλονίκη έχει και καινούργια λεωφορεία, πολύ πιο φιλικά προς το περιβάλλον και με σεβασμό προς όλους τους συμπολίτες μας -και αυτούς που έχουν κινητικά ζητήματα», υπογράμμισε.

Πρόσθεσε ότι κατά τη διευρυμένη συνεδρίαση του Συντονιστικού άκουσε με μεγάλο ενδιαφέρον τους δημάρχους, τις προτάσεις και τις αγωνίες τους για ζητήματα που προκύπτουν από τα μεγάλα έργα και πώς θα μπορούσαν να βρεθούν από κοινού οι καλύτερες δυνατές λύσεις. «Χρειαζόμαστε τη συνεργασία, ακριβώς επειδή το Υπουργείο, αλλά και η κυβέρνηση, δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά σε αυτά τα δύο πολύ σημαντικά έργα. Η πρόθεσή μας, μαζί με τον Νίκο Ταχιάο, είναι να έχουμε σχεδόν καθημερινό πρότζεκτ μάνατζμεντ και να παρακολουθούμε την εξέλιξη των έργων, ώστε να ολοκληρωθούν κανονικά» κατέληξε.

Την εκτίμηση πως η μέχρι σήμερα λειτουργία του Συντονιστικού Συμβουλίου έχει αποδώσει καρπούς διατύπωσε ο κ.Γκιουλέκας, επισημαίνοντας ότι αυτό συνέβη διότι «όλοι οι εκπρόσωποι των φορέων καθόμαστε σ ένα τραπέζι, συζητούμε τα προβλήματα, βρίσκουμε, προτείνουμε λύσεις και συνθέτουμε τις προτάσεις». Αναφερόμενος στην τετράμηνη λειτουργία του Μετρό επισήμανε ότι έχει ήδη καταγραφεί ως ένα μέσο το οποίο βελτιώνει τις κυκλοφοριακές συνθήκες και την ψυχολογία των μετακινούμενων, αναβαθμίζει τη λειτουργία της πόλης (...)» γνωστοποίησε. Πρόσθεσε ότι η κατάργηση του ποδηλατοδρόμου στη Λεωφόρο Νίκης βοήθησε πάρα πολύ στην εκτόνωση του κυκλοφοριακού από τη δυτική πλευρά της πόλης προς την ανατολική, σύμφωνα με την Τροχαία, ενώ το ίδιο επετεύχθη και με την τοποθέτηση των ειδικών εύκαμπτων πασσάλων στη Μητροπόλεως. Αναφέρθηκε και στο νέο Παιδιατρικό Νοσοκομείο: «Χθες είχαμε την αντίστοιχη σύσκεψη με τους εκπροσώπους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και εκπροσώπους φορέων της Θεσσαλονίκης για να διευθετήσουμε όλα τα ζητήματα, ώστε αρχές του 2027 το νέο νοσοκομείο να παραδοθεί στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρειο Ελλάδα. Όλα αυτά λοιπόν, συντείνουν σε ένα πράγμα:Στο να βελτιώσουμε την καθημερινότητα του πολίτη και πάνω απ’ όλα να σηκώσουμε πιο ψηλά τη Μακεδονία και τη Θράκη» κατέληξε ο κ.Γκιουλέκας.

Ο Ν.Ταχιάος για τη διάνοιξη της Πόντου

«Πάρα πολύ ευτυχής» για το θετικό κλίμα στο Συντονιστικό δήλωσε ο κ.Ταχιάος, επισημαίνοντας πως ευνοϊκό πνεύμα υπάρχει γενικότερα στους πολίτες της Θεσσαλονίκης, χάρη και στο γεγονός ότι το Μετρό, που για πολλά χρόνια συζητιόταν ως ανέκδοτο σε όλη τη χώρα, έγινε πραγματικότητα. «Βεβαίως, είναι σαφές ότι δεν τελειώνουμε εδώ. Έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε, τα οποία θα επιτρέψουν ό,τι ήδη έχει παραδοθεί στη πόλη να γίνει καλύτερο και ό,τι έρχεται να είναι πάρα πολύ καλό. Η προσωπική μου θέση είναι ότι αυτό που παραδίδουμε πρέπει να μην είναι το ελάχιστο, αλλά να είναι το καλύτερο. Πάντα βέβαια εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, αλλά πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα ανταποκρίνεται με επάρκεια στις απαιτήσεις της πόλης στο χρονικό διάστημα στο οποίο παραδίδεται. Αυτές οι βελτιώσεις θα έρθουν τώρα στο Μετρό, θα έρθουν και στη βασική γραμμή και σίγουρα θα συμβάλει πολύ περισσότερο σε ό,τι θετικό έχει φέρει στη πόλη το Μετρό και η παράδοση της γραμμής της Καλαμαριάς», πρόσθεσε.

Eρωτηθείς για το θέμα της διάνοιξης της οδού Πόντου στην Καλαμαριά, με δεδομένο ότι το δικαστήριο για το θέμα των απαλλοτριώσεων και τον καθορισμό της τιμής μονάδας μετατέθηκε για το Φθινόπωρο, ο κ.Ταχιάος απάντησε πως το θέμα προβληματίζει το υπουργείο και βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με τη δήμαρχο Καλαμαριάς, Χρύσα Αράπογλου για το πώς θα μπορούσε να επιταχυνθεί ο καθορισμός της τιμής μονάδος. «Έχουμε δύο διαφορετικές στρατηγικές που συζητάμε. Θα έχουμε εξελίξεις στο αμέσως προσεχές διάστημα. Πάντως, το Μετρό θα λειτουργήσει ακόμα και αν Πόντου δεν έχει διανοιχθεί στο σύνολό της. Η Πόντου όμως θα διανοιγεί ώστε να εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα από τον έναν σταθμό στον άλλο, που πέρα από λειτουργικό θέμα, είναι και θέμα ασφάλειας», είπε. Σε σχέση με τον τερματικό σταθμό του Μετρό στη Μίκρα και ερωτηθείς αν έχει αλλάξει κάτι στα αρχικά χρονοδιαγράμματα του έργου, απάντησε: «Δεν μπορούμε να μαξιμαλίζουμε. Αυτή τη στιγμή δεν είναι η πρώτη προτεραιότητα αυτή. Η πρώτη προτεραιότητα είναι η διάνοιξη της οδού Πόντου», κατέληξε.

Την άριστη συνεργασία με τον Χρήστο Δήμα, και με την προηγούμενη ιδιότητά του, επισήμανε ο κ.Κυρίζογλου, ενώ πρόσθεσε: «Έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη και μετρό και αρχαία. Το κλίμα της αμφιβολίας ή έως και καταθλιπτικό που υπήρχε πριν ένα χρόνο, όταν συζητούσαμε και για το μετρό και για το flyover, δεν υπάρχει πια (…) H ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση πάντοτε συνεργάζεται με το υπουργείο σας, όπως και ειδικά οι δήμαρχοι εδώ στην Θεσσαλονίκη και θα συνεργάζονται μέχρις ότου αποπερατωθεί όχι μόνο αυτά τα δύο συγκεκριμένα έργα, αλλά και κάθε έργο το οποίο εκτελείται για το καλό των πολιτών» τόνισε._

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

