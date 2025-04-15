Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη άνδρας 31 ετών με 13,5 κιλά κοκαΐνης

Πάνω από 13,5 κιλά κοκαΐνης κατηγορείται ότι κατείχε άνδρας 31 ετών, ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην 6η τακτική ανακρίτρια, αντιμετωπίζοντας κακουργηματική δίωξη για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος είχαν πληροφορίες για τη φερόμενη δράση του και τον συνέλαβαν το μεσημέρι της Μ. Δευτέρας. Συνολικά κατασχέθηκαν 13 κιλά και 594 γραμμάρια κοκαΐνης, ποσότητα η οποία εντοπίστηκε επάνω του, σε αυτοκίνητο όπως και στο σπίτι του και σε αποθήκη που χρησιμοποιούσε ως «καβάντζα».

Εκτός από τη ναρκωτική ουσία, κατασχέθηκαν - σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας - 82 φαρμακευτικά δισκία, τρεις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, ένα πυροβόλο όπλο, 306 φυσίγγια, δύο αυτοκίνητα, μία μοτοσικλέτα, το χρηματικό ποσό των 33.710 ευρώ και εξοπλισμός επανατυποποίησης και διαμερισμού ναρκωτικών (κολλητική ταινία, διάφανες σακούλες, μεμβράνες κ.ά.).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

