Στα Δικαστήρια της Λαμίας βρέθηκαν σήμερα ,Τετάρτη, δεκάδες αγρότες από όλη τη Φθιώτιδα, προκειμένου να συμπαρασταθούν στους εφτά συναδέλφους τους που κατηγορούνται για παρακώλυση συγκοινωνιών σε προηγούμενες αγροτικές κινητοποιήσεις και δικάζονται από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας.

Από νωρίς το πρωί , οι αγρότες έφτασαν στο κέντρο της Λαμίας, παρατάσσοντας τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα γύρω από το Δικαστικό Μέγαρο, σε ένα συμβολικό αλλά δυναμικό μήνυμα.

Με συνθήματα και πανό, ζητούσαν την αθώωση των συναδέλφων τους, ενώ ταυτόχρονα επανέφεραν στο προσκήνιο τα πάγια αιτήματά τους για μείωση του κόστους παραγωγής, δίκαιες τιμές στα προϊόντα και ταχύτερη καταβολή των αποζημιώσεων και ενισχύσεων.

«Δεν ποινικοποιείται ο αγώνας για την επιβίωση», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι αγρότες, τονίζοντας ότι «δεν θα ανεχτούν να σέρνονται στα δικαστήρια άνθρωποι που πάλεψαν για το ψωμί τους και τη ζωή στην ύπαιθρο». Παράλληλα, σωματεία εργαζομένων και κοινωνικοί φορείς της περιοχής εξέφρασαν τη στήριξή τους στους αγρότες, επισημαίνοντας την ανάγκη κοινής δράσης όλων των λαϊκών στρωμάτων απέναντι στις πολιτικές που συρρικνώνουν το εισόδημα και το βιοτικό επίπεδο.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους, προειδοποιώντας ότι πολύ σύντομα θα ξαναβγούν στους δρόμους, εάν δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση από την πολιτεία στα δίκαια αιτήματά τους.

Λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι, αποχώρησαν τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα από το κέντρο της Λαμίας, ωστόσο παρέμειναν οι αγρότες έξω από τα δικαστήρια για να στηρίξουν τους κατηγορούμενους συναδέλφους τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.