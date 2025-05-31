Ένα άτομο συνελήφθη για επίθεση εναντίον αστυνομικών κατά τη διάρκεια έντασης που επικράτησε έξω από σούπερ μάρκετ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Όπως γράφει το thestival Κατά την αποχώρηση των αστυνομικών δυνάμεων ένας νεαρός που φορούσε κράνος πέταξε πέτρα προς τις δυνάμεις των ΜΑΤ και συνελήφθη από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ.

Είχε προηγηθεί επέμβαση της Αστυνομίας για την απομάκρυνση αντιεξουσιαστών που απέκλεισαν τα ταμεία του σούπερ μάρκετ διαμαρτυρόμενοι για την ακρίβεια.

Στο διάστημα που μεσολάβησε μέχρι την προσαγωγή των διαδηλωτών, άλλοι αντιεξουσιαστές συγκεντρώθηκαν στο σημείο, φωνάζοντας συνθήματα.

Ένταση σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σε υποκατάστημα γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Τα άτομα που πραγματοποίησαν την παρέμβαση προσήχθησαν από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Βίντεο:

