Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην κατοχή και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης στην Αττική, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή των νομών Ηρακλείου και Ρεθύμνου, από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

3 συλλήψεις

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 3 άτομα, ημεδαποί ηλικίας 62, 63 και 60 ετών, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ για την υπόθεση κατηγορείται και έτερο άτομο, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και τα όπλα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων, τουλάχιστον από τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, οι κατηγορούμενοι είχαν ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, αποτελούμενη από τέσσερα τουλάχιστον μέλη, με διαρκή δράση, συγκεκριμένη δομή, επιχειρησιακή υποδομή και διακριτούς ρόλους, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στην παράνομη εισαγωγή στη χώρα και περαιτέρω διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης, μεταξύ άλλων, στο νησί της Κρήτης.

Πώς δρούσαν

Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi) τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν εξασφαλίσει αφενός τη διαδικασία προμήθειας και απόκρυψης μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης και αφετέρου τη δημιουργία κατάλληλου δικτύου προώθησης αυτής σε επίπεδο χονδρικής πώλησης.

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούσαν Ι.Χ.Ε. όχημα, όπου υπήρχε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη, η οποία λειτουργούσε με χρήση ηλεκτρικού μηχανισμού και συγκεκριμένους αυτοματισμούς.

Το συγκεκριμένο όχημα χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για τη μεταφορά των ποσοτήτων κοκαΐνης, το οποίο στη συνέχεια απέκρυπταν ο 62χρονος και ο 60χρονος σε χώρο μισθωμένων οικιών σε περιοχές της Αττικής.

Μετά την προετοιμασία του οχήματος με την απόκρυψη στο εσωτερικό ποσοτήτων κοκαΐνης, το παραλάμβανε ο 63χρονος, ο οποίος είχε αποκλειστικό ρόλο της αυθημερόν μεταφοράς της κοκαΐνης σε έτερο μέλος της οργάνωσης σε περιοχή της Κρήτης.

Για τον τερματισμό της δράσης των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση με τη συμμετοχή αστυνομικών του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης και τη συνδρομή του Τμήματος Ε.Κ.Α.Μ. Κρήτης, καθώς και της Ο.Π.Κ.Ε. της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπίστηκε το προαναφερόμενο όχημα σε περιοχή του Ηρακλείου και ακινητοποιήθηκε, όπου κατά την έρευνα σε αυτό, εντοπίστηκε η ειδική κρύπτη εντός του χώρου του βοηθητικού τροχού.

Με κατάλληλους συνδυασμούς ενεργειών ενεργοποιήθηκε ηλεκτρικό σύστημα απασφάλισης του εν λόγω χώρου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -10- συσκευασίες τύπου Vacuum, που περιείχαν κοκαΐνη συνολικής ποσότητας 11 κιλών και 736 γραμμαρίων.

Το εν λόγω όχημα κατασχέθηκε ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών, ενώ συνελήφθη ο 63χρονος.

Παράλληλα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν σε περιοχή της Αττικής, ο 62χρονος και ο 60χρονος.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Σε επακόλουθες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και λοιπούς χώρους που χρησιμοποιούσαν, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-18- νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μεικτού βάρους -1- κιλού και -212- γραμμαρίων,

-4- δενδρύλλια κάνναβης στο στάδιο της ανάπτυξης ύψους από 175 έως 185 εκατοστά,

-6- νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη συνολικού μεικτού βάρους 15,8 γραμμαρίων,

αυτοσχέδια συσκευασία (αλουμινόχαρτο) που περιείχε βραστή κοκαΐνη μεικτού βάρους 2,6 γραμμαρίων,

-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

καραμπίνα τύπου Flaubert,

-2- πιστόλια με αποστομωμένη κάνη,

το χρηματικό ποσό των -2.000- ευρώ,

-3- συσκευές κινητών τηλεφώνων,

φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,

-2- φορητές συσκευές αποθήκευσης USB stick και

Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο και δίκυκλο μοτοσυκλέτα.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Συντονιστικού Οργάνου Δίωξης Ναρκωτικών, το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης προσδιορίζεται στα 200.000 έως 280.000 ευρώ, ενώ το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από την πώληση των 11 κιλών και 736 γραμμαρίων θα ανέρχονταν στο χρηματικό ποσό των 293.400 έως 410.760 ευρώ.

Η κατασχεθείσα ποσότητα κοκαΐνης θα αποσταλεί στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία για εργαστηριακή εξέταση.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ το προανακριτικό έργο του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης συνεχίζεται.

Σημειώνεται ότι πριν λίγες μέρες στην Κρήτη εξαρθρώθηκε και εγκληματική οργάνωση, η οποία είχε αναπτύξει δράση στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου, με κύριο αντικείμενο τη διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, όπλων και πυρομαχικών, αλλά και τη διάπραξη εκβιάσεων και άλλων σοβαρών αδικημάτων.

