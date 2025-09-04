Δύο κοπέλες δέχτηκαν παρενόχληση από τον ίδιο άνδρα, την περασμένη Παρασκευή, στο Περιστέρι και στα Εξάρχεια, με τον δράστη να τις ακολουθεί.

Στο πρώτο περιστατικό που σημειώθηκε στο Περιστέρι, και είχε αναδείξει η εκπομπή Live You του ΣΚΑΪ, μια κοπέλα κατήγγειλε πως ο άνδρας την ακολουθούσε στο δρόμο, επί της Θηβών. Η ίδια κατάφερε και μπήκε σε κατάστημα αισθητικής που είχε ραντεβού, με τον ύποπτο να μη διστάζει να την ακολουθήσει και στον ιδιωτικό χώρο. Με τη βοήθεια μιας υπαλλήλου, κατάφεραν να τον απομακρύνουν.

Η δεύτερη κοπέλα, από τα Εξάρχεια, ανέφερε στην εκπομπή πως ο δράστης μπήκε στον χώρο εργασίας της το πρωί της ίδιας ημέρας ενώ κατάφερε και να τον φωτογραφίσει.

Όπως περιγράφει: «Άνοιξα την κεντρική πόρτα η οποία είχε στοπ και έκλεινε σιγά σιγά πίσω της και αυτός την πρόλαβε πριν κλείσει. Ανέβηκε στον όροφο που είναι τα γραφεία μας. Άκουσα ότι κάποιος έρχεται πίσω αλλά νόμιζα ότι ήταν η συνάδερφος, οπότε άφησα την πόρτα του γραφείου ανοιχτή. Ευτυχώς ήταν ήδη στο γραφείο η συνάδερφος μου και του φωνάξαμε και τον διώξαμε μαζί. Αυτός έστελνε φιλάκια όπως κατέβαινε τα σκαλιά και χαμογελούσε. Πρόλαβα, πήγα στο παράθυρο και τον φωτογράφισα».

Το χαρακτηριστικό του δράστη είναι πως κυκλοφορεί ξυπόλητος ενώ εικάζεται πως μετακινείται με τα ΜΜΜ.



Πηγή: skai.gr

