Ένας 50χρονος Τούρκος, καταζητούμενος με Ερυθρά Αγγελία από τις Αρχές της χώρας του για σοβαρά αδικήματα οργανωμένου εγκλήματος, συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Παρασκευής, ενώ ακόμη τρεις Τούρκοι προσήχθησαν στο πλαίσιο της ίδιας αστυνομικής επιχείρησης.

Σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία που αφορούσε αδικήματα του τουρκικού ποινικού κώδικα για «ληστεία διαπραχθείσα από πολλά άτομα, που εκμεταλλεύονταν τη δύναμη του εκφοβισμού εγκληματικής οργάνωσης, προς όφελος της οργάνωσης».

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.



Πηγή: skai.gr

