Στη σύλληψη ενός 49χρονου DJ, ο οποίος είχε μετατρέψει το διαμέρισμά του στον Νέο Κόσμο σε «σούπερ μάρκετ» ναρκωτικών, προχώρησαν αστυνομικοί του ελληνικού FBI.

Ειδικότερα, ο 49χρονος συνελήφθη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025, στην Αθήνα, για κατοχή και διακίνηση διάφορων μορφών ναρκωτικών ουσιών, καθώς και φαρμακευτικών δισκίων, αποξηραμένων παραισθησιογόνων μανιταριών και αναβολικών ουσιών, στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας.

Οι παράνομες ουσίες βρέθηκαν στο διαμέρισμα του στον 4ο όροφο, όσο και σε δώμα της ταράτσας.

O DJ, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, διακινούσε «βραστή» κοκαΐνη, MDMA [μεθυλενοδιοξυμεθαμφεταμίνη], κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη, κεταμίνη, αμφεταμίνη, ηρωίνη, μεφεδρόνς [«3MMC», «2MMC»], μεταφεδρίνη [«METAPHEDRINE (3-MMA)»], HHC, LSD, δισκία XTC, δισκία κάνναβης, φαρμακευτικά δισκία, αποξηραμένα παραισθησιογόνα μανιταριών και αναβολικές ουσίες, στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου των Αθηνών.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργία προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση του κατηγορούμενου.

Μεταξύ άλλων σε χώρο του βρέθηκε, μέχρι και φυλλάδιο με οδηγίες για την ασφαλή χρήση ουσιών και στο κάτω μέρος έγραφε «Άσε το μιξάρισμα στον dj».

Αναλυτικά τι βρέθηκε στις έρευνες

Ειδικότερα, από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Κοκαΐνη, μικτού βάρους -7,25- γραμμαρίων,

βραστή κοκαΐνη, μικτού βάρους -2,3- γραμμαρίων,

ηρωίνη, μικτού βάρους -8,85- γραμμαρίων,

κεταμίνη, μικτού βάρους -115,95- γραμμαρίων,

αποξηραμένα παραισθησιογόνα μανιτάρια, μικτού βάρους -402- γραμμαρίων,

κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη, μικτού βάρους -23,6- γραμμαρίων,

«3MMC» μικτού βάρους -17,8- γραμμαρίων,

«2MMC» μικτού βάρους -1,1- γραμμαρίων,

«3-MMA» μικτού βάρους -6- γραμμαρίων,

αμφεταμίνη, μικτού βάρους -3,15- γραμμαρίων,

-42- χαρτάκια εμποτισμένα με την χημική ουσία «LSD»,

«MDMA» μικτού βάρους -25,95- γραμμαρίων,

-235- διάφορα δισκία, πλήθος θραυσμάτων δισκίων «XTC» (ecstasy),

ζελεδάκι,

χημικές ουσίες κατάλληλες για νόθευση ναρκωτικών μικτού βάρους -22,6- γραμμαρίων,

άγνωστες χημικές ουσίες μικτού βάρους -13,8- γραμμαρίων,

-6- γυάλινα φιαλίδια με ουσίες που εμπίπτουν στον πίνακα απαγορευμένων αναβολικών ουσιών,

-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων,

πλήθος νάιλον συσκευασιών,

-3- κινητά τηλέφωνα και

-2.215- ευρώ.

Γνωστός στις Αρχές

Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.