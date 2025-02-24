Της Μαριαλενής Τσουβελεκίδη

«Το ΝΑΤΟ δεν έχει καθόλου εχθρούς, είμαστε, όμως, προετοιμασμένοι για όλα», ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου ο Αντιναύαρχος Antonio González-Tánago de la Lastra (Αντόνιο Γκονθάλεθ-Τάναγο ντε λα Λάστρα) του ισπανικού αεροπλανοφόρου Juan Carlos I.

Συγκεκριμένα, η συνέντευξη Τύπου αφορούσε την άσκηση του «Δαίδαλου 25», η οποία βρίσκεται στο πρώτο της στάδιο που θα πραγματοποιηθεί στα νερά της Μεσογείου. Η άσκηση αυτή αποτελεί κομμάτι της δέσμευσης της Ισπανίας στο σχέδιο για την αποτροπή και την άμυνα του ΝΑΤΟ.

Μετά τη συμμετοχή του στην άσκηση Steadfast Dart 25, τη μεγαλύτερη άσκηση του ΝΑΤΟ για το 2025, η Εκστρατευτική Ομάδα Μάχης (ΕΟΜ) «Δαίδαλος» αγκυροβόλησε στο λιμάνι του Πειραιά ως μέρος της ανάπτυξής του στη Μεσόγειο. Σε αυτή την πρώτη φάση που ξεκίνησε στις 30 Ιανουαρίου, τα πλοία και οι μονάδες του «Δαιδάλου» επιχείρησαν μαζί με συμμαχικές δυνάμεις, αποδεικνύοντας την ικανότητα προβολής της ναυτικής ισχύος της Ισπανίας και τη δέσμευσή της για την αποτροπή και την άμυνα του ΝΑΤΟ.

Υπό τη διοίκηση του Αντιναύαρχου Antonio González-Tánago de la Lastra (Αντόνιο Γκονθάλεθ-Τάναγο ντε λα Λάστρα), η ΕΟΜ «Δαίδαλος» αποτελείται στη φάση αυτή από το LHD Juan Carlos I, με τέσσερα αποβατικά σκάφη της Ναυτικής Ομάδας Ακτής, ένα ενισχυμένο αποβατικό απόσπασμα της Ταξιαρχίας Πεζοναυτών με 675 άτομα και 104 οχήματα, καθώς και τις φρεγάτες Blas de Lezo και Victoria. Στη δύναμη περιλαμβάνονται αεροπλάνα Harrier AV8B+, ελικόπτερα μεταφοράς στρατευμάτων SH60F και αντιυποβρύχια SH60B και επιφανείας που συμπληρώνουν μια ομάδα ευέλικτη και άκρως επιχειρησιακή.

Φωτογράφος: Δημήτρης Δημητρακόπουλος

Ανθρωπιστική βοήθεια στους σεισμούς της Τουρκίας το 2023

«Δεδομένου ότι η Ισπανία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, μας ενδιαφέρει να φροντίσουμε για τη διασφάλιση ότι η χώρα μας συνεισφέρει στη συμμαχία του ΝΑΤΟ, όπως υποχρεούται. Το ΝΑΤΟ δεν έχει εχθρούς είμαστε όμως προετοιμασμένοι για παν ενδεχόμενο».

Και προσέθεσε ότι «πράγματι ο κόσμος αλλάζει, αλλά ο κόσμος άλλαζε και πριν 20 χρόνια και πριν 40 χρόνια για παράδειγμα, οπότε πάντα θα είναι το ίδιο για μας. Οι στρατιωτικές δυνάμεις είναι έτοιμες να συνδράμουν είτε την Ισπανία είτε την Ελλάδα είτε οποιαδήποτε χώρα που ανήκει στη συμμαχία του ΝΑΤΟ σε οποιοδήποτε κίνδυνο. Το έργο μας δεν εστιάζεται σε κάποιο συγκεκριμένο μέρος ή κάποιο συγκεκριμένο σκοπό αλλά πηγαίνουμε όπου χρειάζεται. Για παράδειγμα, τέλη Μαρτίου η επόμενη άσκηση του ΝΑΤΟ θα γίνει στην Ισπανία».

Φωτογράφος: Δημήτρης Δημητρακόπουλος

Χαρακτηριστικό είναι ότι η ΕΟΜ «Δαίδαλος» είχε βοηθήσει, όπως αναφέρθηκε στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου, στην έκτακτη ανάγκη, που προέκυψε λόγω των μεγάλων σεισμών στην Τουρκία, προσφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια.

Συνεργασία με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις

Η ΕΟΜ «Δαίδαλος» έπαιξε σημαντικό ρόλο στο Steadfast Dart 25, τη μεγαλύτερη άσκηση του ΝΑΤΟ για το 2025, όπου μπήκαν σε εφαρμογή τα νέα αμυντικά σχέδια της Συμμαχίας. Η Ισπανία συνέβαλε συνολικά με 3.000 από τους 10.000 συνολικά στρατιώτες που συμμετείχαν στην άσκηση. Όσον αφορά το ναυτικό σκέλος, η Ισπανία συνέβαλε με το ένα τρίτο του συνολικού αριθμού πλοίων και το ήμισυ του ανθρώπινου δυναμικού. Τα παραπάνω ενίσχυσαν την ετοιμότητα των μονάδων και προώθησαν τις κοινές επιχειρήσεις με διεθνείς συμμάχους και εταίρους.

Φωτογράφος: Δημήτρης Δημητρακόπουλος

Ένας από τους σπουδαιότερους τομείς αυτής της φάσης ήταν η στενή συνεργασία με τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Στη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων, η ΕΟΜ «Δαίδαλος» συνεργάστηκε στενά με τις ναυτικές μονάδες HS Χίος, HS Ρόδος, HS Κέρκυρα και την 32η Ταξιαρχία Πεζοναυτών καθώς και με αεροπλάνα F-16 της Ελληνικής Αεροπορίας. Η αποδεδειγμένη συνοχή και η από κοινού επιχειρησιακή ικανότητα αποτελούν παράδειγμα της στέρεας σχέσης μεταξύ των δύο Εθνών και της κοινής τους δέσμευσης για την ασφάλεια στην ανατολική Μεσόγειο.

Φωτογράφος: Δημήτρης Δημητρακόπουλος

Εκτός από τη συμμετοχή της στο Steadfast Dart 25, η ΕΟΜ «Δαίδαλος» θα συνεχίσει με νέες φάσεις επιχειρήσεων στη Μεσόγειο και στον Ατλαντικό στη διάρκεια του 2025, συμπληρώνοντας πλέον των τεσσάρων μηνών δραστηριότητα στη θάλασσα. Οι μονάδες θα πραγματοποιήσουν τις αεροναυτικές και αμφίβιες επιχειρήσεις για την υποστήριξη της συμμαχικής αποτροπής και άμυνας, καθώς και καθήκοντα θαλάσσιας και εναέριας επιτήρησης για την εγγύηση της ασφάλειας των ζωτικών οδών θαλάσσιας επικοινωνίας της Ευρώπης.

Φωτογράφος: Δημήτρης Δημητρακόπουλος

Με την παρουσία της στον Πειραιά, η ΕΟΜ «Δαίδαλος» επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για διεθνή συνεργασία και κοινή ασφάλεια στη Μεσόγειο. Οι μονάδες και τα μέσα που την απαρτίζουν είναι, επίσης, ένα σαφές δείγμα της ισπανικής τεχνολογίας αιχμής, δεδομένου ότι όλες οι μονάδες έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί στην Ισπανία. Αυτό δεν αφορά μόνο τα πλοία αλλά και τα μέσα και τον εξοπλισμό των πεζοναυτών. Αυτές οι εκστρατευτικές επιχειρήσεις δίνουν τη δυνατότητα, επίσης, αξιοποίησης αναδυόμενων τεχνολογιών, όπως οι ναυτικοί κόμβοι 5G και τα UXV.

Πηγή: skai.gr

