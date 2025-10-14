Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Με μεγάλη δυσκολία διεξάγεται ήδη η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου λόγω των τροποποιήσεων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς από την απεργία της ΑΔΕΔΥ, του Εργατικού Κέντρου και συνδικάτων, για το εργασιακό νομοσχέδιο.

Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση:

στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος τους Ρέντη προς τη Νέα Φιλαδέλφεια,

στην κάθοδο του Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς την Ιερά Οδό,

στην Πειραιώς από το ύψος της Πέτρου Ράλλη προς την Ομόνοια,

στις Κατεχάκη και Κανελλοπούλου,

στις καθόδους Κηφισίας και Μεσογείων,

στον ανοδικό άξονα Συγγρού - Καλλιρρόης - Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου και

στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς την Αθήνα από το ύψος της Δάφνης.

