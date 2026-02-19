Λογαριασμός
Καβάλα: Νεκρός 46χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο

H μοτοσικλέτα συγκρούσθηκε πλαγιομετωπικά με Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 29χρονος με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο αναβάτης της μηχανής

EKAB

Θανατηφόρο τροχαίο, με θύμα 46χρονο μοτοσικλετιστή, σημειώθηκε χθες το απόγευμα, στην εθνική οδό Αμφίπολης - Καβάλας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, υπό συνθήκες που ερευνώνται, η δίκυκλη μοτοσικλέτα συγκρούσθηκε πλαγιομετωπικά με Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 29χρονος με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο αναβάτης της μηχανής.

Την προανάκριση διεξάγει το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Καβάλα τροχαίο δυστύχημα μοτοσυκλέτα
