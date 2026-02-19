Καβάλα: Νεκρός 46χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο

Θανατηφόρο τροχαίο, με θύμα 46χρονο μοτοσικλετιστή, σημειώθηκε χθες το απόγευμα, στην εθνική οδό Αμφίπολης - Καβάλας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, υπό συνθήκες που ερευνώνται, η δίκυκλη μοτοσικλέτα συγκρούσθηκε πλαγιομετωπικά με Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 29χρονος με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο αναβάτης της μηχανής.
Την προανάκριση διεξάγει το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.