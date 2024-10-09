Λογαριασμός
Στις 3 το μεσημέρι το τελευταίο «αντίο» στον σπουδαίο Μίμη Πλέσσα - Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός

Ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα του Σαββάτου, λίγες ημέρες πριν τα 100στά γενέθλια, βυθίζοντας στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο

Μίμης Πλέσσας

Σήμερα Τετάρτη 9 Οκτωβρίου, στις 3 μμ., στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών θα γίνει η κηδεία του Μίμη Πλέσσα, όπως πληροφόρησε με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα η σύζυγός του, Λουκίλα Καρρέρ Πλέσσα. «Θα αποχαιρετήσουμε τον Λατρεμένο μας Μίμη Πλέσσα την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου στις 15.00 στο Α' Κοιμητήριο Αθηνών», έγραψε στο Facebook.

Μίμης Πλέσσας κηδεία

Ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα του Σαββάτου 5 Οκτωβρίου 2024, λίγες ημέρες πριν γιορτάσει τα 100στά γενέθλια, βυθίζοντας στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο, αλλά και όλη τη χώρα.

