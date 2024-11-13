Τη συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ για την ερχόμενη Τετάρτη 20/11, αποφάσισε ομόφωνα στη σημερινή της συνεδρίαση, η διοίκηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας.

Σύμφωνα με την ΠΝΟ η απεργία στα πλοία της ακτοπλοΐας σε όλες τις κατηγορίες αρχίζει στις 00.01 ώρα τα ξημερώματα και λήγει στις 24.00 της ίδιας ημέρας, με κεντρικό αίτημα την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, την αποκατάσταση του συλλογικού εργατικού δικαίου καθώς και της μείωσης της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων.

«Οι Έλληνες Ναυτεργάτες, λόγω της ιδιαιτερότητας του ναυτικού επαγγέλματος, είναι από τους πρώτους που έρχονται αντιμέτωποι με τις επιπτώσεις όλων των παραπάνω, γιατί είναι οι μόνοι, που στην καλύτερη περίπτωση, εργάζονται 5 με 6 μήνες το χρόνο για να ζήσουν αυτοί και οι οικογένειες τους όλο τον χρόνο», τονίζει στην ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία.

Επισημαίνει εξάλλου την πάγια και σταθερή θέση της για την ασφάλεια των θαλάσσιων συγκοινωνιών και την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα απαιτώντας την καθιέρωση αυξημένων οργανικών συνθέσεων και ενός νέου νομοθετικού πλαισίου που να ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες των πλοίων και της ναυτεργασίας ώστε να εξασφαλίζονται πλήρως οι ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς και κυρίως η ασφάλεια των πλοίων, των επιβατών και του πληρώματος.

Πηγή: skai.gr

