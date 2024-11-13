«Εδώ Πολυτεχνείο» - Ο Μίμης Ανδρουλάκης αφηγείται

«Εδώ Πολυτεχνείο». Ο Μίμης Ανδρουλάκης για πρώτη φορά, μπροστά σε ένα μικρόφωνο αφηγείται λεπτομερώς την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Μια κατάθεση ψυχής για τον ιστορικό Νοέμβριο του 1973. Μέσα από τις σελίδες της αυτοβιογραφίας του, φωτίζει μοναδικά τις ημέρες εξέγερσης και αντίστασης στη Χούντα.

Σε αυτό το podcast, περιγράφει τις πρώτες ώρες, από τη συγκέντρωση των φοιτητών στο Πολυτεχνείο και όπως ο ίδιος λέει «κανείς δεν σχεδίασε τα γεγονότα, αλλά και τίποτα δεν ήταν εντελώς τυχαίο, εντελώς αυθόρμητο, το καθετί εμπεριείχε στοιχεία προγενέστερης εμπειρίας ή οργάνωσης»

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε

Παραγωγή-Επιμέλεια: Τζένη Πουπουλίδου

Σύνθεση πρωτότυπου σήματος: Νίκος Χατζηιωαννίδης

Πηγή: skai.gr

