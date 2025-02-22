Με ταχείς ρυθμούς προχωρούν τα έργα για τη διάνοιξη και κατασκευή των σηράγγων της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας.

Σε δύο κεντρικά σημεία της πρωτεύουσας, που η καθημερινότητα δεν σταματάει ποτέ, στους σταθμούς «Δικαστήρια» και «Ακαδημία», τα έργα προχωρούν εντατικά από τον Όμιλο ΑΒΑΞ, διαμορφώνοντας μία εντυπωσιακών διαστάσεων εικόνα κάτω από τη γη, εικόνα που αποτυπώνεται από τις αποκαλυπτικές λήψεις με drone. Και οι δύο σταθμοί, βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης, φέρνοντας την πόλη ένα βήμα πιο κοντά στη νέα εποχή αστικής μετακίνησης.

Στα «Δικαστήρια» η εκσκαφή έχει ήδη φτάσει σε βάθος 26 μέτρων, ενώ στην «Ακαδημίας» ο όγκος της εκσκαφής ισούται ήδη με 3 φορές τον όγκο της γειτονικής Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σταθμός «Δικαστήρια»: 40 εργαζόμενοι - 1.000 τόνοι χώμα την ημέρα

Στην συμβολή των οδών Ευελπίδων και Μουστοξύδη, το εργοτάξιο του σταθμού «Δικαστήρια» έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά κατασκευαστικά μέτωπα της Γραμμής 4. Το εμβαδόν του σκάμματος είναι 1.600 τετραγωνικά μέτρα. Δηλαδή, μισό γήπεδο ποδοσφαίρου ή τέσσερα γήπεδα μπάσκετ.

Από τον Ιούλιο του 2023, περισσότεροι από 40 εργαζόμενοι δουλεύουν, απομακρύνοντας καθημερινά έως και 1.000 τόνους χώματος. Μεγάλα φορτηγά εκτελούν μέχρι και 35 δρομολόγια ημερησίως. Η εκσκαφή έχει ήδη φτάσει σε βάθος 26 μέτρων, από τα συνολικά 35, ενώ μέχρι σήμερα έχουν απομακρυνθεί 40.000 κυβικά μέτρα χώματος.

Όταν ολοκληρωθεί, ο σταθμός «Δικαστήρια» θα προσφέρει καλύτερη πρόσβαση όχι μόνο στο δικαστικό συγκρότημα αλλά και στις γειτονιές του Γκύζη και της Κυψέλης, αναβαθμίζοντας αισθητά την καθημερινότητα.



Σταθμός «Ακαδημίας»: Μέγεθος σκάμματος όσο 26 πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων

Στην καρδιά της Αθήνας, ανάμεσα στο Πνευματικό Κέντρο και την Αθηναϊκή Τριλογία, ο σταθμός «Ακαδημίας» παίρνει μορφή. Η εκσκαφή έχει ήδη φτάσει στα 22 μέτρα, από τα συνολικά 25 μέτρα βάθους. Φανταστείτε ότι ο όγκος της εκσκαφής είναι όσο 26 πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων ή όσο ένα οικοδομικό τετράγωνο 4όροφων πολυκατοικιών.

Ο σταθμός «Ακαδημίας» θα λειτουργεί ως κόμβος, προσφέροντας απρόσκοπτη σύνδεση με τη Γραμμή 2 μέσω υπόγειας διάβασης 140 μέτρων. Η σήραγγα αποβαθρών εκτείνεται σε μήκος 95 μέτρων. Οι αποβάθρες θα βρίσκονται 26 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης ενώ ο κεντρικός χώρος του σταθμού, επιφάνειας 802 τ.μ., θα προσφέρει έναν σύγχρονο και άνετο χώρο για χιλιάδες επιβάτες καθημερινά.

Για όλα αυτά, 30 εργαζόμενοι της ΑΒΑΞ δουλεύουν αδιάκοπα, με ακρίβεια και χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες τεχνικές εκσκαφής, αλλάζοντας τον χάρτη στις μετακινήσεις των κατοίκων της Αθήνας.



Η Γραμμή 4 προχωρά με ταχείς ρυθμούς

Η διάνοιξη και κατασκευή των σηράγγων της Γραμμής 4 προχωρά ταχύτατα. Οι δύο υπερσύγχρονοι μετροπόντικες της κοινοπραξίας ΑΒΑΞ-GHELLA-ALSTOM θα έχουν ολοκληρώσει τα 12,8 χλμ της διαδρομής τους εντός του 2026.

Ο πρώτος μετροπόντικας, η «Αθηνά», που ξεκίνησε από την Κατεχάκη και έχει κατασκευάσει σήραγγα περίπου 3 χλμ, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον Σταθμό Ιλίσια και αναμένεται να φτάσει στον Ευαγγελισμό στα τέλη του 2025.

Το δεύτερο TBM, η «Νίκη», που ακολουθεί αντίθετη πορεία και κινείται από το 'Αλσος Βεΐκου προς τον Ευαγγελισμό, βρίσκεται κοντά στον σταθμό Γαλάτσι και αναμένεται να φτάσει στον Ευαγγελισμό στα τέλη του 2026.

«Το μέλλον της πόλης «χτίζεται»-και δη υπογείως-με σύγχρονες υποδομές μετακίνησης, επαναπροσδιορίζοντας το αύριο για όλους» όπως δηλώνουν χαρακτηριστικά στελέχη του Ομίλου ΑΒΑΞ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.