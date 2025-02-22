Νέες ματαιώσεις δρομολογίων του Οδοντωτού - Αναλυτικά οι ώρες

Από την εταιρεία ανακοινώθηκε ότι:
Αγαπητοί Επιβάτες, σας ενημερώνουμε ότι το Σάββατο 22/02/2025 και την Κυριακή 23/02/2025, δεν θα πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα δρομολόγια του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου στην γραμμή ΔΙΑΚΟΠΤΟ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-ΔΙΑΚΟΠΤΟ:
3334 (Διακοπτό – Καλάβρυτα / ώρα αναχώρησης 13:39)
3338 (Διακοπτό – Καλάβρυτα / ώρα αναχώρησης 16:29)
και
3335 (Καλάβρυτα – Διακοπτό / ώρα αναχώρησης 15:04)
3339 (Καλάβρυτα – Διακοπτό / ώρα αναχώρησης 18:04)
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα κατά τόπους εκδοτήρια και στο 14511 (τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών).
