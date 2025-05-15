ΕΟΔΥ: Ένας νέος θάνατος από Covid-19 και 47 νέες εισαγωγές

Σε πτωτική πορεία βρίσκεται η θετικότητα για COVID-19 και γρίπη στην κοινότητα. Την εβδομάδα 5-11 Μαΐου, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για τις αναπνευστικές λοιμώξεις, καταγράφηκε ένας νέος θάνατος από COVID-19 και 47 νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία.

Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις από την εβδομάδα 9/2025 παρουσιάζει πτωτική τάση. Την τελευταία εβδομάδα παρουσίασε μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, παραμένοντας σε χαμηλά επίπεδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού - SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις παρουσιάζει από την αρχή του 2025 βαθμιαία πτωτική τάση, με μικρές εβδομαδιαίες αυξομειώσεις.

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Καταγράφηκαν 47 νέες εισαγωγές κατά την τελευταία εβδομάδα. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των νέων εισαγωγών κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν 54.

Δεν καταγράφηκαν νέες διασωληνώσεις κατά την εβδομάδα 19. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν δύο. Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι τρεις.

Καταγράφηκε ένας νέος θάνατος κατά την τελευταία εβδομάδα. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των θανάτων κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν δύο.

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) έχει υποχωρήσει κάτω από το όριο που σηματοδοτεί την εποχική δραστηριότητα της γρίπης.

Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν σποραδικά μόνο θετικά δείγματα από το δίκτυο Sentinel ΠΦΥ.

Δεν καταγράφηκαν νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ ούτε νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

Η δραστηριότητα του RSV βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), όσο και στα νοσοκομεία (δίκτυο επιτήρηση SARI), με καταγραφή σποραδικών μόνο θετικών δειγμάτων.

Πηγή: skai.gr

