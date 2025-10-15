Απαιτώντας πραγματικές αυξήσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις πραγματοποίησαν το πρωί της Τετάρτης πανελλαδική συγκέντρωση στην πλατεία Κοτζιά και πορεία προς το υπουργείο Εργασίας.

Στην ανακοίνωσή τους, οι συνταξιούχοι κάνουν λόγο για «άνευ προηγουμένου κοροϊδία», τονίζοντας πως δεν πρόκειται να ανεχθούν τα «ψίχουλα», την ώρα που εκατοντάδες χιλιάδες εξ αυτών έχουν 15 χρόνια να λάβουν αύξηση και η ακρίβεια «σαρώνει τις πενιχρές συντάξεις».

Οι συνταξιούχοι ζητούν την καταβολή πραγματικών αυξήσεων σε όλες τις συντάξεις, την επιστροφή των αναδρομικών για τη 13η και 14η σύνταξη και την κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης. Παράλληλα, στα αιτήματά τους περιλαμβάνεται η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, με προσλήψεις προσωπικού και δωρεάν παροχές.

Ο Παναγιώτης Πάλμος, συνταξιούχος που συμμετείχε στην κινητοποίηση, μίλησε για τα βασικά αιτήματα. «Κύριο ζήτημα είναι η ακρίβεια και θέλουμε να αποδοθούν αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις, τις κύριες και επικουρικές, να δοθούν τα αναδρομικά του εντεκάμηνου, να δοθεί η 13η και 14η σύνταξη που είναι πληρωμένη», τόνισε.

Απαντώντας στο επιχείρημα της κυβέρνησης περί «δημοσιονομικού χώρου», ο κ. Πάλμος αντέτεινε πως «χρήματα παράγονται πάρα πολλά, διότι έχουν παρακρατηθεί 130 δισεκατομμύρια την τελευταία δεκαετία».

Στη συγκέντρωση απηύθυναν χαιρετισμό συνδικαλιστικά στελέχη, ενώ το «παρών» έδωσαν βουλευτές. Μετά την ολοκλήρωση της πορείας, αντιπροσωπεία των συνταξιούχων συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας.

Πηγή: skai.gr

