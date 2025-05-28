Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Η γέννηση μιας πρωτεύουσας

Η Αθήνα μεταμορφώνεται από αργόσυρτο χωριό σε πολιτικό, διπλωματικό και πολιτιστικό κέντρο του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.

Ο Μάνος Στεφανίδης, Ομότιμος Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ξεναγεί τον Άρη Πορτοσάλτε στη θεμελίωση της πρωτεύουσας: τα μεγάλα έργα της εποχής του Όθωνα και της Αμαλίας, η πολεοδομική επέμβαση Βαυαρών και Γάλλων, οι πρώτοι εμβληματικοί αρχιτέκτονες, οι επενδύσεις των πλουσίων της διασποράς, αλλά και το αθηναϊκό τοπίο που σταδιακά διαμορφώθηκε για να εκφράσει το νέο πρόσωπο της χώρας.

Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε αναλυτικά την εκπομπή

Χορηγός ΔΕΗ

Μην χάσετε την επόμενη Κυριακή στις 9 το πρωί το δεύτερο μέρος της εκπομπής στο ΣΚΑΪ 100.3.

Για να βρείτε όλο το αρχείο των εκπομπών πατήστε εδώ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.