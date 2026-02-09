Mε τα τρακτέρ στην Αθήνα την Παρασκευή οι Θεσσαλοί αγρότες

Συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας προγραμματίζουν για την Παρασκευή, στις 4 το μεσημέρι, αγρότες και κτηνοτρόφοι από όλη τη χώρα, στο πλαίσιο της συνέχισης των κινητοποιήσεών τους.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα αναμένεται να συμμετάσχουν και περίπου 20 τρακτέρ, τα οποία θα μεταφερθούν στην Αθήνα με φορτηγά, κυρίως από τη Θεσσαλία. Οι αγρότες δηλώνουν ότι μετά από 55 ημέρες κινητοποιήσεων στα μπλόκα, συνεχίζουν τον αγώνα τους, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζουν, τα αιτήματά τους δεν έχουν ικανοποιηθεί από την κυβέρνηση.

Στο κάλεσμά τους αναφέρουν ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αφορούν την επιβίωση των παραγωγών, το κόστος παραγωγής και τις τιμές των αγροτικών προϊόντων, ενώ επισημαίνουν ότι οι κινητοποιήσεις τους συνδέονται και με ζητήματα που επηρεάζουν το σύνολο της κοινωνίας, όπως η ακρίβεια και το εισόδημα των νοικοκυριών.

Οι διοργανωτές καλούν, επίσης, εργαζόμενους, επαγγελματίες και κατοίκους της Αθήνας να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση, εκφράζοντας τη στήριξή τους στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, μετά τη συγκέντρωση προτίθενται να παραμείνουν στο σημείο καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Πηγή: skai.gr

