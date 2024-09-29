Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας, σε δασική έκταση στην περιοχή Ροζενά και πήρε διαστάσεις. Νέο μήνυμα, τέταρτο, εστάλη από το 112 γύρω στις 20.00 το βράδυ καλώντας τους κατοίκους στον οικισμό Μεντουργιάνικα να απομακρυνθούν προς Δερβένι.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, είναι καλύτερη η εικόνα της φωτιάς γιατί έχει πέσει η ένταση των ανέμων που πριν έφτανε τα 7-8 μποφορ. Έχει ανοίξει το μέτωπο και σε κάποια σημεία είναι δύσβατα και είναι δύσκολη η πρόσβαση όμως δεν έχουν επηρεαστεί οι οικισμοί του Ελληνικού και του Πύργου. Το 112 αφορούσε κυρίως τις αγροτικές εκτάσεις που υπάρχουν στην περιοχή καθώς είναι περίοδος γεωργικών εργασιών και υπήρχε ανησυχία ότι θα εγκλωβιστεί κάποιος. Εκτιμούν ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας θα προχωρήσει ομαλά η κατάσβεση και δεν θα επεκταθεί το μέτωπο σε άλλες περιοχές.

Σημειώνεται ότι 3 μηνύματα μέσω του 112 έχουν ήδη σταλεί στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, εκ των οποίων τα δύο καλούσαν σε εκκενώσεις οικισμών. Ειδικότερα στις 17:04 εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα στην ευρύτερη περιοχή των Ροζενών Κορινθίας, στις 17:25 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση από το χωριό Πύργος προς Ζάχολη ενώ στις 17:45 εκδόθηκε και τρίτο μήνυμα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση από Ελληνικό προς Κάτω Πιτσά.

Η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο - σε χαράδρα με πυκνή βλάστηση - και επειδή δεν είναι προσεγγίσιμη για τις επίγειες δυνάμεις, επιχειρούν για την κατάσβεσή της πολλά εναέρια μέσα.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Επιχειρούν 255 πυροσβέστες με 9 ομάδες δασοκομάντος της ΕΜΟΔΕ. Κατά τη διάρκεια της ημέρας επιχείρησαν από αέρος 14 αεροσκάφη και 10 ελικόπτερα.

Συνδράμουν επίσης εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Πελοποννήσου καθώς και μηχανήματα έργου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 'Αμυνας. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 10:51 σε δασική έκταση και σε δύσβατο σημείο γεγονός που καθιστά δύσκολο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η Κορινθία ήταν σήμερα σε «πορτοκαλί» συναγερμό για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

