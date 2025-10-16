Τη συγκίνησή του δεν μπόρεσε να κρύψει ο Μανώλης Κωστίδης ενώ βρισκόταν στον «αέρα» του ΣΚΑΪ μιλώντας για τα έργα που υλοποιούνται για την ανακαίνιση ελληνικού σχολείου στην Κωνσταντινούπολη.

«Χθες ήταν μια πολύ σημαντική μέρα για όλους μας. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος και χαρούμενος, διότι στο Ζωγράφειο Λύκειο πραγματοποιήθηκε η τελετή των εγκαινίων της πρώτης φάσης έργων που ολοκληρώθηκαν για την αντισεισμική προστασία του Λυκείου», όπως είπε. «Ήταν όλοι εκεί: πρώτα από όλα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Γκίκας Χαρδούβελης, ο πρόεδρος του ΔΣ της Eurobank κ. Ζανιάς, ο πρόεδρος της Optima Bank κ. Τανισκίδης, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου με μητέρα από το Γεντί Κουλέ».

«Όλοι αυτοί ήρθαν από την Ελλάδα. Το ζήτημα δεν είναι ότι έβαλαν πλάτη, αλλά ότι ήρθαν οι ίδιοι. Άφησαν τις δουλειές τους για 2 ημέρες, επισκέφτηκαν τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ήρθαν στο Ζωγράφειο Λύκειο. Όλοι ήμασταν συγκινημένοι», προσέθεσε για να καταλήξει συγκινημένος:

«Είμαστε ευγνώμονες, ελπίζω να τους έχουμε και στην επόμενη φάση για να υπάρχει ένα ισχυρό ελληνικό σχολείο στην Πόλη. Ό,τι κάνουμε το χρωστάμε στους προγόνους μας που έχτισαν τα σχολεία, τους ευεργέτες που τα κάνανε, στον πατέρα μου που ήταν μαθητής αυτού του σχολείου. Με μια ελπίδα, με ένα όνειρο και ένα όραμα για το μέλλον».

Πηγή: skai.gr

