Ευρυτανία: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό - Νεκρός ανασύρθηκε 75χρονος

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης στην Αγία Παρασκευή Ευρυτανίας, με έναν 75χρονο να χάνει τη ζωή τους.

Συγκεκριμένα, ένα τζιπ με δύο επιβάτες που πήγαιναν για κυνήγι, εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στα συντρίμμια.

Ο ένας εκ των δύο επιβατών, αν και τραυματισμένος κατάφερε να βγει από το τουμπαρισμένο όχημα, να ανέβει στο δρόμο και να αναζητήσει βοήθεια.

Αμέσως στήθηκε επιχείρηση από το κοντινότερο Κλιμάκιο της Φουρνάς, και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρπενησίου, ενώ κλήθηκε και η Ορειβατική Ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ η οποία τελικά δεν χρειάστηκε να επέμβει.

Λίγο μετά τις 09:30 πυροσβέστες που κατάφεραν να προσεγγίσουν το όχημα, απεγκλώβισαν τον 75χρονο, ο οποίος είναι νεκρός σύμφωνα με το lamiareport.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.