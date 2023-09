Τραγωδία στην Αμαλιάδα: Νεκρός 32χρονος από ηλεκτροπληξία Ελλάδα 13:17, 27.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο άτυχος άντρας, πατέρας δύο παιδιών, έπαθε ηλεκτροπληξία, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες και ενώ εκτελούσε εργασίες στο σπίτι του