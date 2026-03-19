Λυμπερόπουλος: «Ο Γκέμπελς - Κυρανάκης θα μιλήσει με την Ομάδα Αλήθειας» - Στο «Ελ. Βενιζέλος» τα ταξί

Για τρίτη ημέρα συνεχίζουν την απεργία τους ταξί, με τους αυτοκινητιστές να κάνουν «επίσκεψη», νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».



Εκεί έκαναν αισθητή την παρουσία τους με κόρνες και συνθήματα και έκαναν ελέγχους για απεργοσπάστες. Αμέσως μετά τον λόγο πήρε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ Θύμιος Λυμπερόπουλος, ο οποίος εξαπέλυσε νέα «πυρά» κατά του αρμόδιου υπουργού Κωνσταντίνου Κυρανάκη, τον οποίο χαρακτήρισε ως «Γκέμπελς».

Πηγή: skai.gr

«Συνεχίζεται η απεργία. Αύριο έχουμε μεγάλη συγκέντρωση έξω από το ΣΑΤΑ. Στις 10.30 δίνουμε το βροντερό 'παρών', θα δούμε αν θα πάμε στη Βουλή και θα πάρουμε αποφάσεις για να δούμε τι θα κάνουμε στην επόμενη μέρα. [...] Κάπου μιλάει με την Ομάδα Αλήθειας ο Κυρανάκης, να συνεννοηθείτε να έχουμε μια παρουσία ευπρεπή. Έχουμε πει έξω από εκεί που θα πάει να μιλήσει με την Ομάδα... ο Γκέμπελς της προπαγάνδας Κυρανάκης, με την Ομάδα Αλήθειας, να πάρει την απάντησή του. Και πάμε για δυνατούς αγώνες που θα ξαναγράψουν ιστορία. Θα γράψουμε ιστορία, για τη ζωή μας, για τα παιδιά μας, την οικογένειά μας» δήλωσε ο Λυμπερόπουλος.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.