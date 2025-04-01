Δοτσικό Γρεβενών: Η ζωή στην άκρη του χάρτη

Στο Δοτσικό Γρεβενών, ένα χωριό με μόλις 5 μόνιμους κατοίκους, η Ευαγγελία Σανίδα πήρε την απόφαση να μείνει και να κρατήσει ζωντανό το μοναδικό καφενείο του χωριού.

Σε μια περιοχή που η εγκατάλειψη είναι η πιο συνηθισμένη επιλογή, εκείνη επέλεξε να μείνει.

Στο ρεπορτάζ που προβλήθηκε στην εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» μιλά για την καθημερινότητά της, τις δυσκολίες, αλλά και την ομορφιά της ζωής στην απομονωμένη αυτή γωνιά της Ελλάδας.

Μάλιστα, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος επέλεξε το συγκεκριμένο χωριό για να κάνει γυρίσματα για την ταινία «Μεγαλέξανδρος».

Δείτε το βίντεο από την εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα»:

Πηγή: skai.gr

