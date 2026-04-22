Ένταση προκλήθηκε στη δική για τα επεισόδια στου Ρέντη. Ο πατέρας του αδικοχαμένου Γιώργου Λυγγεριδη ξέσπασε σε βάρος συνηγόρων και κατηγορουμένων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, την ώρα που βρισκόταν στο βήμα του μάρτυρα αστυνομικός της Αθλητικής Βίας και δεχόταν ερωτήσεις από συνήγορο των κατηγορουμένων, κάποιοι εκ των κατηγορούμενων γέλασαν. Το γεγονός αυτό προκάλεσε την οργή πατέρα του Γιώργου Λυγγερίδη, ο οποίος σηκώθηκε από τη θέση του και φώναξε:

«Σταματήστε να γελάτε... γίνατε όλοι πανεπιστημιακοί εδώ μέσα. Μην γελάτε... Μόνο αστείο δεν είναι. Γελάνε τα ζώα. Δεν έχετε καταλάβει... Δεν μπορείτε να έρθετε στη θέση μου;»

Τότε ο συνήγορος των κατηγορουμένων είπε: «Δεν δικάζεται η υπόθεσή σας, δεν δικάζουμε εσάς.»

O πατέρας του Γ. Λυγγερίδη απάντησε: «Ποιον δικάζετε; Εμένα δικάζετε. Προσπαθούν να αποδείξουν ότι ο γάιδαρος πετάει. Ε όχι, δεν πετάει. Δικάζουμε τα κοπρόσκυλα, τους φονιάδες».

Στη συνέχεια, το δικαστήριο διέκοψε για λίγο τη διαδικασία. Ο κύριος Λυγγερίδης δεν μπορούσε να συγκρατήση τον θυμό του ακόμα και όταν βγήκε από την αίθουσα και τελικά το δικαστήριο διέκοψε τη διαδικασία για αύριο. Μαλίστα, η αυριανή ημέρα αναμένεται να είναι δύσκολη για τους γονείς του Γιώργου Λυγγεριδη καθώς είναι η γιορτή του Αγίου Γεωργίου.

Πηγή: skai.gr

