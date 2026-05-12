Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των Αρχών για τον εντοπισμό δύο νεαρών, οι οποίοι αναζητούνται στην περιοχή Γκόλνα, στο Λιτόχωρο Πιερίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο 28χρονους οι οποίοι είχαν πάει χθες, Δευτέρα, για πεζοπορία και έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη τους.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η μητέρα του ενός τον καλούσε στο κινητό αλλά δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί του με αποτέλεσμα να απευθυνθεί στην αστυνομία η οποία ζήτησε τη συνδρομή της πυροσβεστικής για να πραγματοποιήσει έρευνες.

Στην έρευνα για τον εντοπισμό τους συμμετέχουν 9 πυροσβέστες από την πυροσβεστική υπηρεσία Λιτοχώρου καθώς και η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας Διάσωσης της 2ης ΕΜΑΚ.

Σε εξέλιξη επιχείρηση ανεύρεσης 2 ανδρών, στην ευρύτερη περιοχή Γκόλνα, στο Λιτόχωρο Πιερίας. Κινητοποιήθηκαν 9 #πυροσβέστες από την Π.Υ. Λιτοχώρου και η Ο.Ο.Ε.Δ. της 2ης ΕΜΑΚ ως συνδρομή στην ΕΛ.ΑΣ.. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 12, 2026

Πηγή: skai.gr

