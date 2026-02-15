Η βελτίωση των καιρικών συνθηκών δρομολόγησε μερική άρση του απαγορευτικού απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά.

Τα πλοία προς Δωδεκάνησα αναχωρουν πλέον κανονικά, ενώ το Λιμενικό λίγο αργότερα έλαβε ενημέρωση για να επιτραπεί η αναχώρηση των πλοίων για Χίο και Μυτιλήνη.

Προς τον Αργοσαρωνικό θα γίνει ένα ακόμα δρομολόγιο, στις 17:50.

Στη Ραφήνα υπάρχει επίσης μερική άρση του απαγορευτικού, καθώς γίνονται τα δρομολόγια για Μαρμάρι Ευβοίας.

Ενημέρωση για το λιμάνι του Λαυρίου δεν υπάρχει ακόμη.

Πηγή: skai.gr

